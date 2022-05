Con la llegada del verano, comienza la época de bodas y, si estás invitada a una y quieres lucir un look espectacular, MaryPaz tiene unos tacones con joya que son puro amor. El dress code para ir a una boda indica que no podemos vestir de blanco, el color exclusivo para la novia, ni de negro. Sin embargo, por llevar unos zapatos negros no pasa absolutamente nada, tanto si la boda es de día como de noche.

En su nueva colección para esta temporada, MaryPaz nos presenta unos tacones con joya que no pueden ser más bonitos y elegantes. En color negro y con tacón de aguja de 7,5 centímetros, tienen aplicación de joya con acabado de brillo en la puntera.

Unos zapatos maravillosos para una ocasión especial como una boda, con varios detalles de los que merece la pena hablar. Lo primero a tener en cuenta es que, aunque el tacón de bloque ha dejado al clásico tacón de aguja relegado a un segundo plano, no debemos olvidarnos de él. Es mucho más elegante y, si elegimos uno que no sea demasiado alto, no tiene por qué ser incómodo.

A esto hay que sumar el acabado en punta. Esta temporada la puntera redonda y cuadrada está más de moda que nunca, pero nosotras seguimos prefiriendo el acabado en punta porque alarga visualmente las piernas y hace que la silueta e vea más estilizada. Además, estos zapatos, al dejar el empeine al descubierto, multiplican el efecto «piernas infinitas» por mil.

Son unos zapatos de tacón que se adaptan de maravilla a la forma del pie gracias al elástico en el talón, así que ni nos daremos cuenta de que llevamos unos tacones de 7,5 centímetros de altura. Combinarlos es lo más sencillo del mundo. Para una boda de día, podemos apostar por un vestido de largo midi en alguno de los colores tendencia del verano, como el rosa o el naranja.

También podemos elegir un conjunto de traje de chaqueta y pantalón con un top con encaje o un mono largo de tejido fluido y con bajo acabado en evasé. Además de para la boda, los zapatos de MaryPaz son estupendos para asistir a un evento o salir a cenar y a tomar unas copas.

Están disponibles en la tienda online por 39,99 euros, desde el número 35 hasta el 41, aunque ya hay algunos números agotados. También podemos consultar la disponibilidad en nuestra tienda MaryPaz más cercana introduciendo el código postal.