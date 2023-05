¡No hagas el ridículo! Cómo bailar en una discoteca

En principio remarcaremos que cada uno puede bailar y hacer los pasos que quiera y como se sienta más cómodo, pero si no estás seguro, entonces te enseñamos cómo debes bailar en una discoteca.

Hay quienes lo tiene más por la mano y se les da mejor, y otros, casi siempre pegados a la barra, suelen no hacerlo y claro cuando toca, entonces les cuesta mucho más.

Claro que aprender a bailar te llevará algo de tiempo y es que una persona, como se suele decir, «no nace sabiendo». Tendrás que practicar y esforzarte para poder impresionar a todos en la discoteca. Así que no te pierdas nuestros consejos para ser el mejor en la pista de baile.

Cómo bailar en una discoteca

El ritmo de la música

No podemos estar bailando con los pasos de una bachata cuando la canción que ponen en la pista del pub es rock. Entonces debe haber una coherencia con nuestros movimientos. Esto es seguir el ritmo de la música. Para esto hay que pararse, concentrarse, y sincronizar tus movimientos con la música que está sonando.

No muevas solo una parte del cuerpo

Es fundamental que muevas tanto las piernas como los brazos. Si crees que lo tuyo no es bailar, no te preocupes. Mueve de forma suave los brazos y los pies al mismo tiempo. Lograrás un movimiento sutil que hará que sean incluso elegantes.

Si lo que quieres es bailar con otra persona

entonces ve acercándote poco a poco. Es importante que vayas fijándote en sus movimientos para poder adaptarte a ellos y compenetrarte. Si la persona con la que quieres bailar nota que estáis conectados en la pista, no dudará en bailar contigo.

Sin miedo

Algunas personas no va a más por miedo al ridículo. La verdad es que si no lo pruebas, entonces nunca sabrás si lo haces bien.

Por esto no hay que preocuparse por equivocarse al inicio, ya que el resto de personas no estarán fijándote en qué haces, si no que intentan pasarlo bien con su propio baile.

Mira qué hacen los demás

Si no estás seguro de qué forma se baila, entonces hay que fijarse en lo que hacen los demás. En especial canciones que no has oído o aquellas que tienen coreografías y no sabes bien de qué forma se baila. Seguramente serán las más complicadas pero nadie nace con todo aprendido.

Quítate la vergüenza y comienza a bailar en la discoteca. Con el tiempo incluso sentirás que lo haces genial.

Puedes practicar en casa antes de acudir a la discoteca para ganar un poco más de seguridad a la hora de bailar en público.