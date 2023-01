Macrorredada en la discoteca Waka de Barcelona: los Mossos identifican a casi 1.000 personas

Los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo una macrorredada en la discoteca Waka, situada en Sant Quirze del Vallés, en Barcelona, en la madrugada de este sábado. Casi 1.000 personas han sido identificadas y diez, denunciadas por tenencia de drogas.

La Policía autonómica ha explicado en redes sociales que en el dispositivo han participado unidades del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), Seguridad Ciudadana y Policía Administrativa. En total, 906 personas han resultado identificadas, de las cuales diez han sido denunciadas por tenencia de drogas.

La operación, en la que también ha estado presente el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra -Eduard Sallent-, se ha llevado a cabo entre las 02:40 y las 05:30 horas de este sábado.

Los Mossos han difundido las imágenes de esta operación en redes sociales. En ellas se puede apreciar a decenas de agentes irrumpiendo en la discoteca e identificando a todos los allí presentes.

Otras polémicas

Esta no es la primera vez que la discoteca Waka Sabadell se sitúa en el foco de las autoridades. Hace tan sólo un mes, denunciaron un caso de sumisión química a una menor de 16 años que fue grabada realizando una felación en el mismo local. La joven explicó que no recordaba nada y que su «última imagen era la de pedir un refresco en la barra». Los hechos ocurrieron en una fiesta para menores de edad.

La consejera de Igualdad, Tania Verge, aseguró entonces que la discoteca Waka Sabadell «no es un espacio seguro». Por su parte, la madre de la menor hizo hincapié en la falta de intervención por parte de la discoteca. «Nadie fue a separarlos, ni a ayudarlos. Nadie de seguridad se acercó en ningún momento a ella. Me sorprende que no cogieran a mi hija y me llamaran para contarme lo que había sucedido», agregó al respecto.

Pero esta no ha sido la única polémica de este local de ocio nocturno. En otra ocasión denunciaron una brutal agresión por parte de dos porteros contra un joven al que patearon a las puertas de la discoteca. Además, en otras ocasiones, se han grabado batallas campales.