Qué comían los antiguos pueblos bárbaros

Cada país tiene su propia cultura, estilo de vida y características propias, esto podemos verlo reflejado en la moda de sus habitantes, el estilo arquitectónico, los monumentos y, por supuesto, en la gastronomía.

En el norte de Europa se encuentran Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, entre otros. Estos países no siempre se llamaron así, en la antigüedad eran habitados por distintos grupos de tribus. Estaban los germanos (vikingos, godos, anglos, sajones, normandos, francos, etc.), los celtas (iberos, lusitanos, bretones galos, etc.), los mongoles (hunos y tártaros).

Todos estos pueblos tenían una característica en común, eran conocidos como los pueblos bárbaros. Se dedicaban a la caza, el pastoreo y la agricultura.

¿Cómo era su gastronomía?

Eran pueblos guerreros que vivían principalmente gracias a las riquezas obtenidas en la guerra, es por eso por lo que tenían muy poca practica en la agricultura y la ganadería. Por lo que no es de extrañar que su gastronomía tampoco estuviese muy desarrollada.

La carne era muy demandada, pero pese a su alto consumo, la calidad de esta era cuestionable. La ingerían casi cruda a excepción de cuando las salaban y ahumaban, en específico la carne de cerdo.

Tenían una fascinación por el alcohol muy estereotipada hoy en día. Consumían multitud de bebidas alcohólicas tales como la conocida hidromiel, la cerveza o algunas más desapercibidas como el licor de paz, una bebida alcohólica fermentada a base de saliva. También bebían vino, pero no eran ellos los que lo producían ya que el clima frio de sus países no permitía la existencia prolongada de un viñedo, por lo que para poder degustar el vino debían comprarlo en incursiones en el sur del continente. Incluso se piensa que algunos pueblos comenzaron a revenderlo para aumentar riquezas.

Carne, pescado, marisco

A parte de carnes y alcohol, también eran bastante populares la leche, los quesos y en menor medida, frutas como bayas silvestres o manzanas. También se tiene registro de que las algas formaban parte de su dieta junto con otros vegetales como coles, cebollas, puerros, ajos y legumbres como judías y guisantes, entre otras. Por lo que podemos deducir que seguían las pautas de la dieta mediterránea.

A todos los alimentos y comidas antes mencionadas debemos sumarle los pescados y el marisco, muy populares en las tierras nórdicas, en concreto peces típicos como el salmón (normalmente se degustaba ahumado), el bacalao, el skrei y la trucha del fiordo. En cuanto a mariscos, un animal típico de estos países era y sigue siendo el cangrejo rojo real, una especie de cangrejo de gran tamaño que puede llegar a pesar hasta 12 kilogramos.

¿Conocías algo acerca de la gastronomía de los pueblos barbaros? Comparte este texto con tus contactos para que ellos también conozcan acerca de su interesante dieta.