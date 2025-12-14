España ha sido, a lo largo de los siglos, el hogar de personajes históricos tan brillantes como profundamente peculiares. Reyes, nobles, artistas y pensadores no solo dejaron huella por sus decisiones o creaciones, sino también por actitudes, obsesiones y comportamientos que hoy nos resultan llamativos, extravagantes o difíciles de explicar. En este recorrido repasamos algunos de los personajes históricos más excéntricos que vivieron en España, cuyas vidas parecen sacadas directamente de una novela.

Personajes con muchas curiosidades que hay que recordar

Juana I de Castilla, “la Loca” (1479-1555)

Juana I de Castilla es una de las figuras más complejas y conmovedoras de la historia española. Hija de los Reyes Católicos y reina legítima, su nombre quedó ligado para siempre al apodo de “la Loca”, aunque hoy muchos expertos creen que su supuesta locura fue exagerada por intereses políticos.

Tras la muerte de su esposo, Felipe el Hermoso, Juana mostró una conducta que desconcertó a todos: se negó durante meses a separarse de su cuerpo, recorriendo Castilla con el féretro y ordenando abrirlo en varias ocasiones. Sus celos eran tan intensos que prohibía que otras mujeres se acercaran al ataúd.

Este comportamiento fue la excusa perfecta para que su padre y, más tarde, su hijo Carlos I la recluyeran durante casi cincuenta años en Tordesillas, alejándola del poder. Su historia refleja cómo la excentricidad, real o atribuida, podía convertirse en una condena irreversible.

Carlos II “el Hechizado” (1661-1700)

Carlos II, último rey de los Austrias, es uno de los monarcas más extraños de la historia de España. Su frágil salud, consecuencia de siglos de endogamia, dio lugar a rumores constantes sobre un supuesto hechizo que lo mantenía enfermo y sin descendencia.

Convencido de que fuerzas oscuras actuaban contra él, permitió rituales, exorcismos y consultas a curanderos y astrólogos. Apenas podía caminar con normalidad, tenía dificultades para hablar y comer, y su obsesión por romper el maleficio marcó su vida cotidiana.

Lo más llamativo es que estas creencias no se limitaban al rey: toda la corte participaba en un ambiente donde la superstición convivía con la política. Su muerte sin herederos desencadenó la Guerra de Sucesión y puso fin a una dinastía entera.

Felipe V y sus crisis mentales (1683-1746)

Felipe V, primer Borbón en el trono español, fue un rey profundamente marcado por trastornos emocionales y psicológicos. Sufría depresiones severas, episodios de paranoia y comportamientos compulsivos que desconcertaban a la corte.

Entre sus manías más conocidas estaba la negativa a asearse, cambiarse de ropa o levantarse de la cama durante largos periodos. En algunos momentos afirmaba sentirse muerto o creía que su cuerpo se descomponía, lo que hoy podría interpretarse como un grave trastorno mental.

Su inestabilidad fue tal que en 1724 abdicó en su hijo Luis I, aunque volvió al trono tras su muerte pocos meses después. Su reinado demuestra cómo la excentricidad personal podía coexistir con el ejercicio del poder absoluto.

Francisco de Goya (1746-1828)

Francisco de Goya es recordado como uno de los mayores genios de la pintura, pero también como un hombre profundamente singular. Tras una grave enfermedad que lo dejó sordo, su carácter cambió y su obra se volvió oscura, inquietante y obsesiva.

Pintó escenas de violencia, brujería y locura, culminando en las inquietantes Pinturas Negras, que realizó directamente sobre las paredes de su casa. Vivía casi aislado, desconfiaba de la sociedad y mostraba una visión amarga del ser humano.

Su excentricidad no se manifestaba en gestos teatrales, sino en su mundo interior. Goya se atrevió a mostrar lo grotesco y lo irracional en una época que prefería ocultarlo, adelantándose de forma sorprendente a la sensibilidad moderna.

Salvador Dalí (1904-1989)

Hablar de excentricidad en España es hablar de Salvador Dalí. El pintor catalán construyó un personaje tan llamativo como su propia obra, convirtiendo su vida en un espectáculo permanente.

Su bigote imposible, sus frases provocadoras y su comportamiento teatral no eran casuales, sino parte de una estrategia perfectamente pensada. Dalí decía sin complejos: “La única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco”.

Entre sus excentricidades más famosas están pasear con un oso hormiguero, dar charlas dentro de una escafandra o afirmar que era la reencarnación de su hermano fallecido. Más allá del show, su talento lo consolidó como uno de los artistas españoles más universales.

Conclusión

La historia de España está llena de figuras que se salieron de lo común. Algunas fueron incomprendidas, otras utilizaron la excentricidad como arma política o artística, y otras simplemente vivieron según sus propias reglas. Reyes obsesionados, genios atormentados y artistas provocadores demuestran que la extravagancia no es solo una curiosidad, sino también una forma distinta, y poderosa, de dejar huella en la historia.

