Bastó un error para que la vida prometedora de la archiduquesa Mathilde de Austria- Teschen llegara a su fin debido a un cigarrillo o, al menos, esa fue la versión que sostuvo su padre, el archiduque Alberto de Austria-Teschen. Este último se casó con la princesa Hildegarda Luisa de Baviera y juntos concibieron a tres hijos. La tercera fue Matilde, quien nació el 25 de enero de 1849 en Viena.

La princesa Hildegarda sostenía una estrecha relación con sus hermanas: Matilde Carolina de Baviera, Alejandra de Baviera y Aldegunda de Baviera, por lo que en honor a ellas nombró a la menor de sus hijos como Matilde María Aldegunda Alejandra. Su hermano, Carlos Alberto murió cuando tenía 18 meses, un año antes que naciera Matilde. Mientras que, María Teresa, su hermana mayor (1845- 1927) formó su vida junto al duque Felipe de Wurtemberg.

Una vida privilegiada y con buen augurio

La formación de Matilde estuvo a cargo del profesor de historia diplomática, Leopold Neumann, quien se encargó de educarla en historia y literatura. La joven demostró interés en su educación en temas como el arte y las ciencias. Además, su familia mantenía una relación cercana con la familia imperial, porque Hildegarda era prima de la Emperatriz Sissi, Isabel de Baviera.

Para Matilde se auspiciaba un futuro próspero como la próxima reina de Italia gracias a que su padre planeaba que contrajera nupcias con el principe Umberto I di Savoia (1844-1900) Sin embargo, la historia de Matilde comienza a cambiar de rumbo cuando su padre descubrió que le gustaba fumar, un comportamiento no bien visto para la época en mujeres. Además, la madre de Matilde cae en cama debido a una neumonía y fallece el 2 de abril de 1864. Su hija tenía 15 años.

Una muerte trágica, confusa e inesperada

Un cigarrillo encendido que Matilde escondió en su vestido lo interrumpió todo. Para aquel entonces se acostumbraba a recubrir algunas vestimentas con glicerina, este material ayudaba a darle una mejor textura a las telas. El vestido era de musselina. Estaba lista para ir al teatro, cuando su papá entró a la habitación y le reclamó porque estaba fumando. Asustada, escondió el cigarrillo en algún bolsillo y eso provocó que se incendiara de inmediato por lo inflamable de la glicerina.

Los gritos de desesperación de Matilde alertaron a todos en el palacio e intentaron sofocar las llamas del vestido cubriéndola con mantas mojadas. Cuando por fin logran apagar el fuego, el daño era terrible. Los presentes no podían entender qué causó el accidente. Después de luchar durante varios días para intentar sobrevivir a las graves heridas, Matilde, finalmente, fallece el 6 de junio de 1867 cuando apenas tenía 18 años.

Los diarios comenzaron a especular sobre lo ocurrido, así que el archiduque no tuvo más remedio que ofrecer su versión de los hechos, pese a que no tenía forma de constatarlo porque no estuvo presento cuando ocurrió el incidente.