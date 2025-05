Ni caza ni lucha libre: el deporte más popular del Imperio Romano que servía para entrenar a los legionarios

Los romanos tenían claro que la preparación física era clave para la eficacia de sus tropas. Más allá de las armas y las tácticas de batalla, el entrenamiento cotidiano incluía una serie de ejercicios diseñados para desarrollar fuerza, agilidad y resistencia. Uno de estos ejercicios, se volvió el deporte más popular del Imperio Romano.

Este juego, jugado por soldados y civiles por igual, requería habilidades tanto físicas como mentales. Se trataba de un deporte que implicaba contacto físico, coordinación y resistencia. Aunque sus reglas exactas han desaparecido con el tiempo, los relatos históricos lo describen como una mezcla de lucha y estrategia.

Así era el deporte más popular del Imperio Romano y que servía para entrenar a los legionarios

El harpastum (también conocido como harpustum) fue el deporte más popular del Imperio Romano y uno de los primeros cimientos para el rugby.

Y no era simplemente una forma de entretenimiento. Su función principal era mantener a los legionarios en forma, preparándolos para los rigores del combate.

Este juego de pelota pequeña tenía orígenes griegos, derivado de juegos como phaininda y episkyros. El término harpastum procede del griego harpaston, que significa ‘arrebatado’ o ‘arrancado’. El nombre da pistas sobre el dinamismo del juego, que se centraba en la lucha por la posesión del balón.

Estas son algunas de las características principales para entender como era el harpastum:

La pelota era pequeña y dura: posiblemente del tamaño de una de softball, rellena de plumas.

posiblemente del tamaño de una de softball, rellena de plumas. Alto nivel de contacto físico: empujones, caídas y forcejeos eran habituales.

empujones, caídas y forcejeos eran habituales. Las reglas quedaron poco claras: lo poco que se sabe proviene de textos antiguos.

lo poco que se sabe proviene de textos antiguos. Terreno dividido por una línea: cada equipo trataba de mantener el balón en su mitad del campo.

Galen, médico romano del siglo II, defendía el harpastum como superior a la lucha y la carrera. Según él, era ideal porque ejercitaba todo el cuerpo, no requería mucho tiempo y no tenía costes. Además, lo consideraba útil para entrenar la estrategia.

¿Por qué el harpastum servía para entrenar a los legionarios?

La naturaleza del harpastum lo hacía especialmente adecuado para el entrenamiento de los soldados romanos. Exigía:

Rapidez de reacción.

Coordinación en equipo.

Fuerza física.

Agilidad para esquivar y recuperar el balón.

En un pasaje citado por el escritor Ateneo, se describe cómo los jugadores se lanzaban el balón mientras esquivaban, empujaban y caían al suelo. En otro texto, Sidonio Apolinaris narra cómo un veterano jugador era empujado fuera del campo una y otra vez por los impactos.

En el libro On Exercise with the Small Ball, Claudio Galeno, médico del Imperio Romano, describía el harpastum como una práctica beneficiosa «porque se ejercita todo el cuerpo» y se podía ajustar a diferentes niveles de esfuerzo.

Así, el deporte más popular del Imperio Romano tenía mucho de estrategia, contacto y velocidad. Todo esto servía para mantener alerta y preparados a los legionarios, incluso fuera del campo de batalla.

Los ecos del harpastum en épocas posteriores: el antecesor del rugby

Durante la Edad Media, el harpastum influenció juegos como el calcio storico fiorentino, un deporte practicado en Florencia desde el siglo XVI y que aún se conserva. Este juego también combina contacto físico, estrategia en equipo y una pelota que debe cruzar el campo del adversario. Tales descripciones hacen a esta práctica muy similar a la del rugby.

En la actualidad, hay reconstrucciones históricas que tratan de recrear el harpastum. Un ejemplo es la Legio XV Harpastum, grupo de Cartagena vinculado a un club de rugby que organiza actividades durante las fiestas locales. Esta agrupación revive el juego como parte de su homenaje a la historia militar romana.

En uno de los hallazgos arqueológicos más gráficos, una tumba romana en Sinj (Croacia) muestra a un niño con un balón de harpastum, con un diseño hexagonal similar al del fútbol moderno. Esto sugiere la popularidad del juego incluso entre los más jóvenes.