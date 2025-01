Hallazgo inaudito que cambia la historia: la verdadera razón de la caída del Imperio Romano

La verdadera razón de la caída del Imperio Romano ha salido a la luz y nos aleja en gran medida de lo que habríamos pensado hasta la fecha. Son tiempos de cambios en la manera de entender la historia, gracias a nuevos descubrimientos y teorías que ponen en jaque todo lo que habríamos imaginado de este tipo de actividades que realmente pueden cambiarlo todo. De una forma o de otra, tendremos que estar al día de este tipo de descubrimientos que pueden cambiarlo todo.

Desde Estados Unidos, concretamente desde Nevada nos llega un estudio publicado en Dri que hace referencia a los altos niveles de plomo como motivo responsable del final del Imperio Romano. La contaminación podría tener mucho que ver con el final de esta época histórica.

Tal y como nos explican estos profesionales: «El estudio, publicado el 6 de enero en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), examinó tres registros de núcleo de hielo para identificar los niveles de contaminación por plomo en el Ártico entre el 500 a. C. y el 600 d.C. Esta era abarca el ascenso de la República Romana a través de la caída del Imperio Romano, con el estudio centrándose en la altura de aproximadamente 200 años del Imperio llamado Pax Romana. Los isótopos de plomo permitieron al equipo de investigación identificar las operaciones de minería y fundición en toda Europa como la probable fuente de contaminación durante este período. El modelado informático avanzado del movimiento atmosférico produjo mapas de los niveles de contaminación por plomo atmosférico en toda Europa. Combinado con la investigación que vincula la exposición al plomo con el deterioro cognitivo, el equipo de investigación también identificó posibles reducciones en los niveles de coeficiente intelectual de al menos 2 a 3 puntos entre la población europea. «Este es el primer estudio que toma un registro de contaminación de un núcleo de hielo e invierte para obtener concentraciones atmosféricas de contaminación y luego evalúa los impactos humanos», dice Joe McConnell, profesor investigador de hidrología en DRI y autor principal del estudio. «La idea de que podemos hacer esto hace 2.000 años es bastante novedosa y emocionante».

Siguiendo con la misma explicación: «El estudio encontró que la contaminación atmosférica por plomo comenzó durante la Edad del Hierro y alcanzó su punto máximo a finales del siglo II a. C. en el apogeo de la República Romana. Luego disminuyó bruscamente durante el siglo I a. C., durante la crisis de la República Romana, antes de aumentar alrededor del 15 a. C. tras el ascenso del Imperio Romano. La contaminación por plomo se mantuvo alta hasta la peste antonina desde el año 165 hasta el siglo XIX d.C., que afectó gravemente al Imperio Romano. No fue hasta la Alta Edad Media a principios del segundo milenio d.C. que la contaminación del plomo en el Ártico superó los altos niveles sostenidos del Imperio Romano. Según la investigación, más de 500 kilotones de plomo se liberaron a la atmósfera durante los casi 200 años de altura del Imperio Romano».