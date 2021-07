Nada menos que un ciudadano español, malagueño, puede presumir de haber acuñado por primera vez en la historia en nombre de Estados Unidos cuando George Washington revela a su mano derecha, Joseph Reed -creador de la bandera americana- que Luis Unzaga le había otorgado el título de General de los Estados Unidos.

Unzaga no era un cualquiera, se trataba nada menos que del gobernador de Louisiana y un gran defensor de la independencia del país americano.

Un militar desde joven

Fueron varios investigadores de la propia ciudad de Málaga, Frank Cazorla, Rosa García Baena y José Luis Polo Rubio, los que descubrieron un detalle en la biografía del militar español. Ese detalle era una carta que Luis de Unzaga envió a George Washington donde se mencionaba por primera vez el nombre del país.

Unzaga nació en Málaga el 6 de abril de 1717, ingresó con 13 años en la milicia española y con 23 ya se había embarcado hasta América para luchar contra el Imperio Británico en aguas del Caribe. Después de la contienda, Unzaga fue escalando poco a poco posiciones hasta convertirse en el gobernador de Louisiana, donde mantuvo estrecho contacto con gente como los reyes Carlos III y Carlos IV, y una estrecha relación con George Washington, uno de los fundadores de Estados Unidos.

En la biografía de los tres estudiantes malagueños, ‘El gobernador Luis de Unziaga. Precursor en el nacimiento de los EE.UU. y el liberalismo’, se detalla cómo mediante cartas, el gobernador de Louisiana y Washington acuñaron el que sería el nombre de una nación finalmente unida.

Una red de grandes contactos

Luis de Unzaga fue uno de esos personajes que está poco reconocido por nuestra historia. Fue pionero del libre cambio entre comerciantes del río Mississippi, además de implantar el dólar como moneda transfronteriza que luego sería la divisa oficial del país.

Toda una red de contactos que fue trabajando durante su vida y que le valieron el apelativo de ‘el Conciliador’. La misiva descubierta por los investigadores malagueños atestigua la gran consideración que Washington tenía de Unzaga a la hora de describir su propuesta a su fiel amigo Joseph Redd: «He gives me the title of ‘General de los Estados Unidos Americanos’, which is a tolerable step towards declaring himself our ally in positive terms» explicaba la carta de Luis de Unzaga a Washington.

A partir de ese momento, el presidente cambió la conocida fórmula de los 13 estados unidos, por la de Estados Unidos Americanos.