Curiosos ganadores en la historia de un Grammy

Los premios Grammy son los premios más prestigiosos a nivel mundial para la industria musical. Se entregan desde 1958, por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (NARAS). El galardón reconoce la excelencia en la música, y es una forma de destacar a los artistas que han trabajado duro para crear canciones que han impactado la cultura popular.

En su origen, los premios Grammy se establecieron como una manera de reconocer el talento de los artistas, y de fomentar el buen trabajo. La idea fue propuesta por el productor de discos, Irving Green, quien fue también miembro fundador de la NARAS. Green quería crear una forma de premiar a los artistas en la industria musical, y así, los premios Grammy se convirtieron en la forma de reconocer el trabajo de los artistas.

La primera ceremonia de entrega de los premios Grammy se realizó en 1959, con el presidente Dwight D. Eisenhower como el orador principal. Desde entonces, los premios han sido entregados cada año en una gran ceremonia de gala, llevada a cabo en el Staples Center de Los Ángeles. Las categorías de los premios han variado con el paso del tiempo, y actualmente se entregan premios en más de 80 categorías diferentes.

Nombres curiosos y curiosidades sobre los premios Grammy

Desde la primera edición de los Premios Grammy celebrada en 1959, el galardón de la industria de la música ha sido entregado a algunas de las figuras más memorables de la música. Pero hay algunos ganadores que quizás no hayas escuchado antes. Aquí hay algunos de los ganadores más curiosos de los Premios Grammy.

El primer premio Grammy recibió una distinción especial por ser el álbum más vendido de todos los tiempos. El álbum «The Music From Peter Gunn» de Henry Mancini ganó el premio a la Mejor Grabación de Jazz Contemporánea en 1959. Pero esta no fue la única vez que un álbum ha ganado un Grammy. El álbum «Michael Jackson’s Thriller» también ganó el premio a la Mejor Grabación de Pop en 1984.

Aunque los álbumes han ganado premios Grammy, hay otros ganadores inusuales. El equipo de animación de la película de Disney «Fantasia» ganó el premio a la Mejor Grabación de Sonido en 1940. De hecho, la película ganó dos premios Grammy ese año.

Comediantes, compositores, y más

Los Premios Grammy también se han entregado a personas que no son músicos. El comediante Bob Newhart ganó el premio a la Mejor Grabación de Poesía, Spoken Word o Drama en 1960 por su álbum «The Button-Down Mind of Bob Newhart». En 2009, el actor Robin Williams ganó el premio a la Mejor Grabación de Audio Libro por su interpretación del libro «Weapons of Self Destruction».

Igualmente estos galardones se han concedido a algunas de las figuras más inusuales de la música. El primero de ellos fue el aclamado compositor de jazz Duke Ellington, quien ganó el premio a la Mejor Grabación de Jazz Contemporánea en 1961. El premio fue para su álbum «The Nutcracker Suite», una versión jazz de la suite de ballet clásica.

Otros ganadores inusuales incluyen a la cantante de ópera Jessye Norman, quien ganó el premio a la Mejor Grabación de Ópera Clásica en 1989 por su álbum «Verdi: Requiem» y al cantante de rap LL Cool J, quien ganó el premio a la Mejor Grabación de Rap en 1991 por su álbum «Mama Said Knock You Out».

Todos estos ganadores inusuales hacen que los premios sean aún más interesantes y dignos de admiración.