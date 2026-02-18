¿Cuándo se descubrió el petróleo? Historia, origen y primeros hallazgos

Cuando alguien pregunta “¿cuándo se descubrió el petróleo?”, parece que debería existir una fecha clara, un nombre propio y asunto resuelto. Pero la historia del petróleo no funciona así. No hubo un científico levantando un frasco en un laboratorio ni una expedición épica que lo encontrara por primera vez. Sabemos que el petróleo ha acompañado a la humanidad desde hace millas de años. No ha cambiado nada en el producto, salvo nuestra forma de gestionarlo y optimizarlo.

El petróleo en la antigüedad

Hoy lo asociamos con gasolina, plásticos y economía global, pero su historia comenzó mucho antes de los motores y las refinerías. Las primeras civilizaciones ya conocieron sustancias derivadas del petróleo, sobre todo el betún y el asfalto natural. En regiones como Mesopotamia, el crudo brotaba de manera espontánea en la superficie. No hacía falta perforar nada: simplemente estaba allí. Las comunidades lo reconocían y lo utilizaban para impermeabilizar embarcaciones, sellar muros y unir ladrillos en construcciones.

En la antigua Babilonia, el betún era parte habitual de la arquitectura. Incluso historiadores clásicos como Heródoto mencionaron manantiales de betún en el Oriente Próximo. Para aquellas sociedades, el petróleo no era combustible para motores, sino un material práctico, resistente y útil. Nadie hablaba de hidrocarburos ni de combustibles fósiles. Era simplemente una sustancia natural que servía para resolver problemas concretos.

Primeros usos en Asia y Oriente Medio

En China, siglos antes de nuestra era, existen registros de perforaciones rudimentarias destinadas a extraer salmuera y gas natural. En algunos casos, estas perforaciones también alcanzan depósitos de petróleo.

Egipto

En Egipto, se empleó en procesos de embalsamamiento.

El 1859, un año para la historia

Si queremos señalar un año que haya supuesto una auténtica revolución para el petróleo y sus usos, sería el 1859, en pleno siglo XIX. Hasta ese año la iluminación que las personas usaban estaban muy ligadas al aceite, sobre todo al aceite de ballena. Poco a poco se fue necesitando una alternativa real, lo que impuso la necesidad de buscar nuevas fuentes y formas de energía.

En el año que citamos, 1859, el curioso Edwin Drake pudo perforar un pozo en Pensilvania y hacerlo con éxito. Es día se ha considerado como el nacimiento de la industria del petróleo que tenemos hoy en día. Aunque el producto no era desconocido, Drake lo dotó de una nueva dimensión, más comercial, más rentable.

Y fue en ese momento cuando todo cambiaría, el comienzo de una actividad organizada e importante para la economía. Surgieron de la nada grandes refinerías, infraestructuras y logísticas del transporte, y amplitud de miras y de mercados.

Diferentes usos del petróleo en la actualidad

El petróleo no solo está en el depósito del coche. Está en muchísimas más cosas. De hecho, si miras a tu alrededor ahora mismo, probablemente tengas varios objetos que existen gracias a él. Lo curioso es que casi nunca lo pensamos. El petróleo es como ese engranaje oculto que mantiene en marcha el sistema, pero que no se ve a simple vista. Empecemos por lo más evidente: el transporte. Gran parte del mundo se mueve con combustibles derivados del petróleo. Los coches tradicionales funcionan con gasolina. Los camiones que llevan alimentos a los supermercados usan diésel. Los aviones necesitan quesoseno para cruzar océanos.

Pero aquí viene lo interesante: el petróleo no solo se quema. También se transforma. Y cuando se transforma, se convierte en materiales que forman parte de nuestra vida diaria.

Ejemplos actuales donde tenemos petróleo

Aislantes, tuberías y revestimientos también. Cuando caminamos por una ciudad, es muy probable que estemos pisando o tocando materiales que nacieron en una refinería. La industria, en general, también depende del petróleo. Los lubricantes que evitan que las máquinas se desgasten rápidamente suelen derivarse del crudo. Sin esos aceites industriales, muchas fábricas no podrían funcionar con la eficiencia actual.

Los sistemas hidráulicos, los envases, los embalajes… todo tiene conexión con la petroquímica. Y luego está la tecnología. Puede parecer sorprendente, pero tu móvil tiene petróleo en su historia

No lo tenemos delante como un objeto reconocible. Está transformado, integrado, mezclado con otros componentes. Es como una base invisible sobre la que se ha construido buena parte de la sociedad contemporánea.

El petróleo es un elemento fundamental en nuestro día a día, en nuestra forma de vivir. Y entender eso ayuda a comprender tanto sus ventajas como los retos que plantean hacia el futuro.

