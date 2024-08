Zorro, hijo de Frank Cuesta, habla por primera vez contra su madre: «Quiere tener una vida de rica»

La ruptura es total en la familia de Frank Cuesta después de que Yuyee, su ex mujer, le haya pedido una enorme cantidad de dinero para que recompre su santuario de animales. Ante este gesto, sus hijos se han posicionado a favor de su padre, siendo Zorro -el mote con el que es conocido- el último en hablar.

El joven ha cumplido recientemente la mayoría de edad y al tener la nacionalidad tailandesa estaba previsto que se cambiase el santuario a su nombre debido a que su padre no puede tener nada en propiedad al no ser nacido o nacionalidad tailandés. Hasta ahora es Yuyee quien figura como propietaria, pero todo era un acuerdo para ayudar a Cuesta.

La relación entre era muy buena y mantenían un gran contacto por sus cinco hijos -conocidos por sus motes: Zipi, Zape, Pepsi, Zen y Zorro-, pero todo cambió cuando la modelo encontró una nueva pareja. Desde ese momento decidió cobrar un alquiler por el uso de los terrenos y hace unos días había accedido a vendérselo al propio Frank, pese a que él ya lo pagó con su dinero en el momento de la primera compra.

Este desencuentro ha terminado en un cruce de acusaciones y de entrevistas, que han terminado por dinamitar la familia. Yuyee ha asegurado que su ex la anuló durante el matrimonio y le acusa de no cumplir con su deber al no pagar lo suficiente por la pensión alimenticia.

El que fuera presentador de Frank de la Jungla no se ha quedado callado y ha decidido contar la verdad sobre el tiempo que pasó su mujer en la cárcel. Durante años vendió a la opinión pública que todo fue un error y un montaje para perjudicar a su familia, pero ahora ha decidido contar que todo fue por culpa de las adicciones de la tailandesa.

Zorro -que en realidad se llama Saharit Francisco- , como ya hizo su hermano mayor Zape, ha decidido conceder una entrevista al youtuber Javi Oliveira -amigo del experto en animales- y ha cargado contra su propia madre por su actitud. El mediano de todos los hermanos, ha conseguido hablar pese a nacer sin paladar y no saber nuestro idioma hasta hace solo un año.

Uno de los puntos más polémicos de toda esta pelea es el referente al dinero que paga Frank a su mujer, algo de lo que ha querido hablar el joven. «El dinero que le envía mi padre es suficiente para vivir. Mi padre le paga mucho dinero. Cuando necesitamos dinero, ella no tiene. Ella tiene dinero, porque le paga mi padre. Ella quiere tener una vida de rica, tienes una hija de 14 años, cuídala. Yo no sabía que la situación era tan mala. Se tiene que quedar en casa, porque es la madre», ha dicho.

Zorro no se ha guardado nada y ha sido muy claro y muy duro: «No está para irse de cenas con sus amigas, el dinero es para cuidar a tu hija, porque no invitas tú a tus amigas, sino que paga mi padre, porque tú no trabajas». Lo que más le molesta es que no atienda como es debido a la menor: «Deja a mi hermana sola en casa y, claro, de 14 a 16 años se puede cambiar una mujer buena o una puta. Si en casa no hay nadie, puede hacer lo que quiera. Tiene que ser una vida normal».

«La víctima es mi hermana y mi padre, que está trabajando todo el día para que sus hijos tengan una vida, un futuro. No es ella. Ella no está haciendo nada por la familia, no es una madre, no está haciendo el trabajo de madre», ha continuado.

El hijo de Frank Cuesta acusa a la nueva pareja de su madre de todos los problemas

Como ya ha contado su padre y su propio hermano, Zorro piensa que todos estos problemas han explotado después de que Yuyee haya encontrado el amor con una nueva pareja: «No me cae bien, está metiendo mierda». Este desencuentro ha provocado que horas antes de esta entrevista en el canal de Oliveira tuviera una discusión con ella por las entrevistas que ha dado y la que podría dar en un programa -que es muy probable que sea De viernes-: «Anoche le dije que es muy feo lo que está haciendo, me da mucho asco, que va a vender a su familia. No voy a tener la misma confianza con ella».

El chico vive actualmente en España y está centrado en poder seguir luchando por llegar a ser jugador profesional de fútbol. Su vida no ha sido nada fácil, ya que nació sin paladar y sufrió decenas de operaciones tras nacer, pero con mucho esfuerzo ha conseguido llevar una vida completamente normal y poder hablar.