Ya conocemos la lista completa de nominados a los ‘Nickelodeon Kids Choice Awards’

Los 'Nickelodeon Kids Choice Awards' ya tienen a sus nominados

Este martes se ha anunciado la lista oficial de nominados para los ‘Nickelodeon Kids Choice Awards’, la ceremonia de premios anual más famosa entre los niños (y no tan niños), en la que los espectadores del canal Nickelodeon pueden votar para que sus cantantes, actores o personajes favoritos se lleven uno de los premios. Además, el espectáculo ofrece numerosos invitados y actuaciones musicales. Generalmente se celebra en abril, pero este año se celebrará el día 23 de marzo en Los Ángeles. Además, al mismo tiempo que ha salido la lista completa de nominados, también se ha anunciado que Dj Khaled será el presentador de la gala.

‘Avengers: Infinity War’ lidera este año los premios con 10 nominaciones, incluida la película favorita, seguida de ‘Black Panther’ con cinco nominaciones y de Cardi B, la cantante dominicana cuenta con tres nominaciones. Por aquí os dejamos la lista completa de nominados:

TELEVISIÓN:

Serie de TV divertida favorita

The Big Bang Theory

BUNK’D

Casa de Fuller

Henry Danger

Modern Family

Raven’s Home

Drama de TV favorito

Una serie de catastróficas desdichas

Las escalofriantes aventuras de Sabrina

The Flash

Riverdale

Strangers Things

The Walking Dead

Reality Show favorito

America’s Got Talent

American Idol

American Ninja Warrior

Bailando con las estrellas: Juniors

Double Dare

The Voice

La presentadora de televisión favorita

Ellen DeGeneres

Kevin Hart

Liza Koshy y Marc Summers

Nick Cannon y JoJo Siwa

Ryan Seacrest

Tyra Banks

Los jueces favoritos de televisión

Simon Cowell, Mel B, Heidi Klum, Howie Mandel

Luke Bryan, Katy Perry, Lionel Richie

Len Goodman, Bruno Tonioli, Carrie Ann Inaba,

Sean “Diddy ”Combs, DJ Khaled, Meghan Trainor

Kelly Clarkson, Jennifer Hudson, Adam Levine, Blake Shelton

Jennifer Lopez, Derek Hough, NE-YO

Dibujos animados favoritos

Alvin y las ardillas

The Boss Baby: de vuelta en los negocios

The Loud House

Auge de las Teenage Mutant Ninja Turtles

Bob Esponja

Teen Titans Go!

Estrella masculina de TV

Caleb McLaughlin

Grant Gustin (Barry Allen / The Flash, The Flash)

Jace Norman (Henry Hart / Kid Danger, Henry Danger)

Jim Parsons (Sheldon Cooper, The Big Bang Theory)

Karan Brar (Ravi Ross, BUNK’D)

Neil Patrick Harris (Count Olaf, Una serie de catastróficas desdichas)

Estrella femenina de TV

Candace Cameron Bure (DJ Tanner-Fuller, Fuller House)

Kaley Cuoco (Penny, The Big Bang Theory)

Millie Bobby Brown (Once, Stranger Things)

Peyton Elizabeth Lee (Andi Mack, Andi Mack)

Raven-Symoné (Raven Baxter, La casa de Raven)

Zendaya (KC Cooper, KC Undercover)

PELÍCULAS:

Película favorita

Aquaman

Avengers: Infinity War

Black Panther

Mary Poppins

Todos los chicos de los que me enamoré

Mejor actor

Chadwick Boseman (T’Challa / Black Panther, Black Panther)

Chris Evans (Steve Rogers / Capitán América, Avengers: Infinity War)

Chris Hemsworth (Thor, Avengers: Infinity War)

Dwayne Johnson (Will Sawyer, Skyscraper)

Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman, Aquaman)

Noah Centineo (Peter Kavinsky, Todos los chicos de los que me enamoré)

Mejor actriz

Emily Blunt (Mary Poppins, Mary Poppins regresa)

Joey King (Shelly “Elle” Evans, La cabina del beso)

Lupita Nyong’o (Nakia, Black Panther’)

Rihanna (Nueve bola, Ocean’s 8)

Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Viuda negra, Vengadores: Inifity War)

Zoe Saldana (Gamora, Vengadores: Infinity War)

El superhéroe favorito

Chadwick Boseman (T’Challa / Black Panther, Black Panther)

Chris Evans (Steve Rogers / Capitán América, Vengadores: Infinity War)

Chris Hemsworth (Thor, Vengadores: Infinity War)

Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman, Aquaman)

Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man, Avengers: Infinity War)

Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Black Widow, Avengers: Infinity War)

Favorito Butt-Kicker

Chris Pratt (Owen Grady, Jurassic World: Fallen Unido)

Danai Gurira (Okoye, Black Panther)

Dwayne Johnson (Will Sawyer, Rascacielos),

Emilia Clarke (Qi’ra, Solo: Una historia de Star Wars)

Michael B. Jordan (Adonis Johnson, Creed II)

Zoe Saldana (Gamora, Avengers: Infinity War)

Película favorita de animación

The Grinch

Hotel Transylvania 3: Vacaciones de verano

Increíbles 2

Peter Rabbit

Ralph rompe Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Voz masculina favorita de una película animada

Adam Sandler (Drácula, Hotel Transilvania 3: Vacaciones de verano)

Andy Samberg (Johnny, Hotel Transilvania 3: Vacaciones de verano)

Benedict Cumberbatch (Grinch, El Grinch)

Channing Tatum (Migo, pie pequeño)

James Corden (Peter Rabbit, Peter Rabbit)

Shameik Moore (Miles Morales / Spider-Man, Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Voz femenina favorita de una película animada

Gal Gadot (Shank, Ralph rompe Internet)

Hailee Steinfeld (Gwen Stacy / Spider-Gwen, Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Kristen Bell (Jade Wilson, Teen Titans GO! A las películas )

Selena Gomez (Mavis, hotel Transilvania 3: vacaciones de verano)

Yara Shahidi (Brenda, Small Foot)

Zendaya (Meechee, Small Foot)

MÚSICA:

Grupo musical favorito

The Chainsmokers

Fall Out Boy

Imagine Dragons

Maroon 5

Migos

21 pilots

Artista Masculino Favorito

Bruno Mars

DJ Khaled

Drake

Justin Timberlake

Luke Bryan

Shawn Mendes

Artista femenina favorita

Ariana Grande

Beyoncé

Camila Cabello

Cardi B

Selena Gomez

Taylor Swift

Canción favorita

Delicate (Taylor Swift)

In My Blood (Shawn Mendes)

In My Feelings (Drake)

Natural (Imagine Dragons)

Thank u, next, siguiente (Ariana Grande)

Youngblood (5 Seconds of Summer)

El artista favorito

Billie Eilish

Cardi B

Dan +

Juice WRLD

Kane Brown

Post Malone

Colaboración favorita

Girls Like You (Maroon 5, con Cardi B)

Happier (Marshmello, con Bastille)

Like that (Cardi B, Bad Bunny, J Balvin)

Meant To Be (Bebe Rexha, con Florida Georgia Line)

No Brainer (DJ Khaled , con Justin Bieber, Chance the Rapper, Quavo)

SICKO MODE (Travis Scott, con Drake)

Música social

Baby Ariel

Chloe x Halle

Jack & Jack

JoJo Siwa

Max y Harvey

Why don’t we?

Música global

África: Davido

Asia: BLACKPINK

Australia / Nueva Zelanda: Troye Sivan

Europa: David Guetta

América del Norte: Taylor Swift

América Latina: J Balvin

Reino Unido: HRVY

OTRAS CATEGORÍAS:

Videojuego favorito

Just Dance 2019

LEGO® Los increíbles

Spider-Man

Super Smash Bros. ™ de Marvel Ultimate

Super Mario Party ™

Estrella social favorita

David Dobrik

Emma Chamberlain

Guava Juice

Lilly Singh

Miranda Sings

Ryan ToysReview

Gamer favorito

DanTDM

Jacksepticeye

Markiplier

Ninja

PopularMMOs

SSSniperWolf

La votación comienza hoy mismo en KCA2019.com, y para los fans de países que no sean de EE.UU, se puede votar a través de Twitter, y también, por primera vez, ‘Nickelodeon’ permitirá votar en publicaciones específicas en Instagram. Como curiosidades sobre los premios: Se crearon en 1986, y en aquel entonces se llamaron `La gran votación´, en vez de votos había papeletas y los niños votaban con estas papeletas en lugares como Toys “R” Us. En 1988, se cambió el nombre por ‘Nickelodeon Kids Choice Awards’. Y fue en 1990, cuando se introdujo el ya mítico premio del dirigible Naranja. Antes el premio era una estatua de oro con forma de un niño que sujetaba palo de color naranja con la palabra ‘Nickelodeon’ escrita en ella.