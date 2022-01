William Levy, la estrella del momento gracias a la serie ‘Café con aroma de mujer’, ha revelado el proyecto en el que ha trabajando en los últimos meses. Tras finalizar las grabaciones de la serie estrella de Netflix, ha revelado que está trabajando en una nueva telenovela titulada ‘Montecristo’.

Tras haber dado vida a Sebastián Vallejo en la producción colombiana en la que comparte pantalla con actores de la talla de Carmen Villalobos, Diego Cadavid y Mabel Moreno, el actor ya se ha embarcado en un nuevo proyecto profesional.

Su nueva serie, ‘Montecristo’, está basada en la novela del francés Alejandro Dumas. En ella, William Levy será el protagonista de esta historia, que promete mantener atrapar a los espectadores desde el primer minuto, con una trama que no dejará indiferente a nadie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de William Levy / Actor Producer (@willevy)

“Contento de finalmente poder compartirles nuestro próximo proyecto. Llamado “MONTECRISTO”. Les puedo contar que me da mucha alegría poder interpretar el personaje de Edmundo Dantes (Alejandro Montecristo), dado que es uno de mis personajes favoritos, una historia que he amado desde pequeño. Hemos estado en conversación desde que yo me encontraba grabando » Café con Aroma de Mujer » en Colombia”, escribió William Levy a través de su cuenta de Instagram.

De esta forma, el actor dará vida a Edmundo Dantes, un hombre adinerado que es el dueño de una empresa muy importante, por lo que despierta envidia y celos de otras figuras como Fernando Álvarez Mondego, un miembro de la aristocracia española con el que tendrá diversos conflictos.

‘Montecristo’ está ambientada en: Miami, Cuba y Madrid, siendo la ciudad española el lugar donde empezarán las grabaciones en las próximas semanas. “Hoy, gracias a Dios, ya les puedo decir que dentro de poco ya estaré por España grabando para ustedes Montecristo. ¡Les amo!”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.