Netflix tiene un nuevo fenómeno cinematográfico. La plataforma ha anunciado los grandes datos con los que cierra el 2021, tras posicionarse un año más como la plataforma de contenidos con más usuarios a nivel mundial.

Además, Netflix tiene una nueva película estrella. El largometraje ‘Red Notice’ se ha posicionado esta misma semana como la película más vista de la historia de la plataforma, superando el récord que adquirió ‘Bird Box’, con 282 millones de horas visualizadas.

‘Red Notice’ ha generado un total de 328,8 millones de horas de visualización, de esta forma, se sobreentiende que más de un 60% de los usuarios de Netflix de todo el mundo han visto esta película. Por si fuera poco, ha superado el récord de su predecesora en tal solo 18 días.

Holy shit 🤯 RED NOTICE is now the most watched film in @netflix history. Previous record held by BIRD BOX in 2018 with 282 million hours viewed. With still 11 days to go, RED NOTICE has been viewed for 392 MILLION HOURS. F’n insane 🙏🏾🥃 @SevenBucksProd https://t.co/QQ3ygdVbUt

La película, protagonizada por actores de la talla de Dwayne Johson, Ryan Reynolds y Gal Galdot, fue producida por Seven Bucks y debutó en Netflix a principios del mes pasado. Un récord nunca antes visto en la plataforma.

“Red notice es la película más vista en la historia de Netflix. Ha superado el récord anterior de Bird Box en 2018 con 282 millones de horas visualizadas. Con 11 días para el final, RED NOTICE se ha visto durante 392 millones de horas. Que locura” escribió Dwayne Johson en su cuenta de Twitter.

“También recibí la confirmación (estas métricas se toman un tiempo para ser verificadas por parte de la gente de Wall Street) de que más del 50% (más cerca del 60%) de todas las cuentas de Netflix han visto Red Notice con un increíble 92% de puntuación de audiencia. ¡GRACIAS CHICOS!”, añadió el actor.

I mean…I have no words for this. Unreal. Thank you to everyone around the world who has embraced the joy, fun, thrills and hijinks we hoped to bring to your homes with RED NOTICE. Grateful. Humbled.https://t.co/vyiqKY67XK

— Rawson Thurber (@RawsonThurber) November 24, 2021