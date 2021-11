Karol G es la artista del momento. Después de hacerse conocida mundialmente gracias a temas como ‘Tusa’, ‘Bichota’ o ‘Don’t Be Shy’, la colombiana se podría enfrentar a un nuevo reto profesional alejado de la industria musical; la interpretación.

Nominada a los ‘Premios Grammy’ en la categoría de «Mejor álbum urbano latino», la cantante está saboreando las mieles del éxito que ha cosechado durante más de 10 años de carrera. Así, tras triunfar en el mundo de la música, parece que su próximo reto está en la interpretación.

Karol G, que estuvo en el conocido programa de Jimmy Fallon el pasado fin de semana, reveló que está trabajando para una serie de Netflix que se emitirá muy pronto. Pero está vez no será para formar parte de la banda sonora, la cantante tendrá un papel dentro del reparto.

“Tengo muchas cosas que quiero hacer, solo quiero esforzarme y ver hasta dónde puedo llegar en todo, tal vez actuando, de hecho voy a actuar”, confirmaba. Una saltó al mundo de la interpretación que ya han hecho otros compañeros de profesión como Danna Paola (Lucrecia en ‘Élite’) o Lady Gaga, protagonista de ‘House of Gucci’.

«Tengo una sorpresa para mis fans enero. Voy a empezar a rodar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuación. Tengo un personaje, así que me estoy preparando”, relataba la autora de ‘SEJODIOTO’. Una noticia que creó mucha expectación por parte de sus seguidores, pese a que no confirmó de qué serie se trataba.

Karol G ¿podría formar parte del reparto de ‘Sky Rojo’?

A raíz de la noticia que la misma Karol G dio en el programa estadounidense, muchos han sido los medios que han especulado sobre cuál es la serie en la que participará la colombiana.

El programa ‘Lo sé Todo’ ha confirmado que la producción a la que se refiere la artista es la serie ‘Sky Rojo’. La serie española, anunció hace tan solo unas semanas que habría una tercera y última temporada. Una de las sorpresas sería la incorporación de Karol G.

La serie, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, cuenta la historia de tres prostitutas que escapan del club en el que trabajan. Pese a que todavía no se ha confirmado nada, muchos son los fans que desean ver a la autora de ‘Tusa’ dentro del reparto.