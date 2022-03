Alejado del mundo de las batallas de gallos y dedicado en su totalidad a producir música. Podríamos decir que Walls ya forma parte de esa nueva generación de artistas que están dispuestos a dar un giro de 360 grados a la industria.

Motivo que impulsa esta teoría es que sus canciones, que destacan por fusionar estilos de todo tipo, suman cientos de miles de oyentes mensuales, haciendo que este vaya creciendo progresivamente.

Tras el estreno de varios temas por separado, el artista murciano ha querido reunir varios de estos junto a otros de sus temas más inéditos, en lo que es su primer proyecto discográfico bajo el nombre de ‘Los Niños Del Parque’.

Este proyecto supone una fusión de estilos como el rap, indie, pop, rock entre otros que están plasmados en las diez canciones que forman el tracklist, que contará con las voces de artistas como las de Hens, Alba Reche o Soge Culebra, que han querido deleitarnos con una fusión de talentos única. Ante todo, este proyecto es una prueba física de que Walls cuenta con un talento capaz de conquistar las listas de éxitos.

El propio artista no ha dudado en confesar, como han recogido los compañeros de ‘La Higuera’, lo que siente al estrenar este proyecto, y sobre todo, lo que para él supone a nivel personal: “Echando la vista atrás y viendo como era mi vida el día que empecé este disco, me doy cuenta de que no tiene nada que ver con lo que es ahora y siendo sincero, estoy bastante orgulloso de lo que hemos construido con los chavales. Y es que ‘Los niños del parque’ es más que un álbum, es mi vida durante estos últimos años y sabía que no me iba a quedar tranquilo si no le rendía un homenaje como es debido. Gracias a todo aquel que haya formado parte de él”.

Walls recoge historias de amores frustrados, recuerdos imborrables, historias con las que miles de jóvenes se sienten identificados. Sin lugar a dudas, su nombre va a seguir dando de qué hablar. Mientras tanto, toca disfrutar de ‘Los Niños Del Parque’.