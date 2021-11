El clan Pantoja no deja de sumarse a más polémicas. No les da tiempo a zanjar una cuando ya tienen otra encima de la mesa. Esta nueva tiene como protagonista a Kiko Rivera, su hermana Isa Pantoja y el novio de ella, Asraf Beno. Todo comienza cuando Kiko Hernández, colaborador de ‘Sálvame’, filtra unos audios en los que se escucha a Isa Pantoja pidiéndole a su hermano ayuda tras una discusión con su novio. La polémica viene cuando se trata de saber cómo Hernández tiene ese audio, y es que podría habérselo mandado el hijo de la tonadillera, puesto que ambos mantienen una buena relación de amistad. Fue este fin de semana, durante la emisión de ‘Viva la vida’, que se intentó resolver quién fue.

Los audios fueron mostrados a la luz hace varios días en directo e inmediatamente se formó un revuelo centrándose en el modelo. Eso sí, fue la hija de Isabel Pantoja quien salió a defenderle, aclarando que no había ningún tipo de crisis sentimental. No solo eso, estalló contra su hermano asegurando que el culpable de que esos audios acabasen en las manos del colaborador era el DJ.

Asraf Beno e Isa Pantoja, cargan contra contra Kiko Rivera 😡 #VivaLaVida456 https://t.co/a6wY3ckyp9 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) November 20, 2021

El novio de Isa Pantoja aprovechó su participación en ‘Viva la viva’ para acabar con la polémica y con las sospechas de crisis. “Mi chica me dice que ese audio es porque hemos discutido y se agobió, intentó llamar a varias personas, no se lo comieron y entonces llamó a su hermano. Este tampoco se lo cogía y por eso le mandó ese audio. Después quedó con su amigo, se fueron de fiesta. Al día siguiente nos fuimos a Matalascañas y no hay más, tampoco es como se pinta”, fueron las palabras de Asraf tras preguntarle qué había sucedido para que esos audios fuesen grabados.

“Tú pon la demanda que quieras, yo no he sido”, fueron las palabras del cantante durante la conversación que tuvo con el modelo cuando este le acusó de haber sido él. Unas palabras que no se creyeron y por lo que están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra el DJ. Finalmente, Asraf Beno quiso soltar una bomba en ‘Viva la vida’ y recordó al programa una conversación que tuvo con Kiko Rivera que ahora le hacía entender muchas cosas de su amistad con Kiko Hernández. “Me dijo que filtraba información a Kiko Hernández para que no hablase mal de él en la televisión”, hizo saber el míster universo abriendo una nueva polémica en el clan Pantoja con un claro protagonista.