‘Viernes Deluxe’ anuncia su invitada bomba para hoy, viernes 1 de julio

Viernes Deluxe, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión más seguidos por los espectadores. El equipo que hay detrás hace un excepcional trabajo para superarse, semana tras semana, con sus invitados y contenidos. ¡Siempre saben cómo dejarnos sin palabras!

El pasado viernes 24 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Viernes Deluxe. De esta manera tan concreta, vemos cómo Santiago Segura decidió sentarse en el plató para conceder una de las entrevistas más personales de su vida. Conocimos ese otro lado del director y actor.

Por si fuera poco, el PoliDeluxe de Conchita lo protagonizó Desy Rodríguez, ex concursante de Supervivientes 2022. La andaluza no dudó en enfrentarse a esta prueba para sincerarse sobre muchos aspectos de su vida. Por si fuera poco, también dio a conocer muchos sucesos que tuvieron lugar en Honduras y los espectadores, hasta ese instante, no sabían.

Desy Rodríguez destapa la verdadera relación entre Anabel Pantoja y Yulen a través del polígrafo 💥 #Supervivientes25J https://t.co/Y6zuQdcYsH — Deluxe (@DeluxeSabado) June 25, 2022

La invitada bomba de Viernes Deluxe de esta noche

Después de mucha espera, por fin hemos podido conocer el nombre de la persona que se encargará de llevar todo el peso del programa debido a su entrevista. Estamos ante uno de los testimonios que más está dando de qué hablar en los últimos meses, y que no ha dudado en aceptar esta propuesta antes de hacer realidad uno de sus sueños.

¿De quién hablamos? De nada más y nada menos que Rocío Carrasco. La protagonista de En el nombre de Rocío se sentará en el plató de Viernes Deluxe junto a María Patiño, tras el positivo en COVID-19 de Jorge Javier Vázquez. De esta manera, hablará de cómo está a punto de vivir un momento tan sumamente especial como es la apertura del museo dedicado a Rocío Jurado.

Debemos tener en cuenta que ese era uno de los grandes deseos de su madre, y por fin va a poder cumplirlo. Los colaboradores del programa no dudarán en preguntarle sobre las dificultades que ha tenido durante este proceso e, incluso, por ese presunto museo paralelo que iba a abrir la otra parte de la familia Mohedano. Rocío Carrasco volverá a hablar sin ningún tipo de tapujo ni, por supuesto, miedo. No te pierdas la nueva entrega de Viernes Deluxe esta noche, a partir de las 23:15 horas, en Telecinco.