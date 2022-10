‘Viernes Deluxe’ anuncia su invitado bomba para hoy, viernes 7 de octubre

Viernes Deluxe, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Todo el equipo siempre muestra su mejor versión para regalarnos entregas que sean complicadas de olvidar. Eso fue exactamente lo que ocurrió hace tan solo una semana.

Entre otras cuestiones, vivimos uno de los PoliDeluxe más tensos hasta la fecha, protagonizado por Belén Esteban y Kiko Matamoros. Hasta tal punto llegó la cosa que el tertuliano abandonó el plató tras un enfrentamiento con Laura Fa. Por si fuera poco, contamos con la presencia de Malena Gracia.

La artista multidisciplinar llegó al plató de Viernes Deluxe para dar a conocer cómo está siendo su vida en los últimos meses, asegurando que ha encontrado en la iglesia el apoyo y cariño que necesitaba. Además, pudimos disfrutar de una profunda entrevista a Lucía y Joaquín Galán de Pimpinela, donde dieron a conocer situaciones realmente terroríficas de su infancia.

Lucía y Joaquín Galán (Pimpinela) recuerdan su difícil infancia: «Nuestro padre era alcohólico» 💔 https://t.co/JZtIVUx3vR — Deluxe (@DeluxeSabado) October 1, 2022

El invitado bomba de Viernes Deluxe de esta noche

Después de tanta espera, por fin el equipo del programa de Telecinco ha dado a conocer quién es el invitado bomba de esta nueva entrega. Estamos ante una de las entrevistas más esperadas, sin lugar a dudas. Y es que la persona que se sentará esta noche en el plató de Viernes Deluxe es nada más y nada menos que Anabel Pantoja.

La andaluza regresa a su programa, pero lo hace realmente enfadada. Es más, tras hacerse público en Sálvame que ella sería la invitada de este programa, provocó cierto desconcierto e incluso el enfado entre sus compañeros. Sobre todo, por la actitud que presentaba la sobrina de Isabel Pantoja en el vídeo de promocional de esta entrevista.

Lo cierto es que esta entrevista va a servir para que la exconcursante de Supervivientes 2022 hable de todo y de todos. “Ha pasado bastante tiempo desde que no estoy en la tele. Cada día escucho opiniones de las personas que trabajan ahí y quién mejor que yo para hablar”, aseguró la andaluza en el mencionado vídeo promocional. Por lo tanto, ¡estamos ante una entrega que no va a dejar indiferente a nadie! No te pierdas el nuevo programa de Viernes Deluxe esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.