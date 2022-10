Kiko Matamoros abandona el plató de ‘Viernes Deluxe’ tras una fuerte discusión con Laura Fa

El pasado viernes se vivió un momento muy tenso en el plató de Viernes Deluxe después de que Kiko Matamoros abandonase el plató del programa tras una fuerte discusión con Laura Fa. Y todo por una de las preguntas que se le habían planteado en el polígrafo.

Kiko Matamoros y Belén Esteban se sometieron a una serie de preguntas comprometidas en el polígrafo de Conchita. Unas preguntas que propiciaron que Matamoros se enfadase con la dirección del programa de Telecinco, cansado de las cuestiones que se le estaban planteando.

El ambienten se fue caldeando a lo largo de la noche. No obstante, la pregunta que hizo estallar a Kiko fue la siguiente: «¿Consideras que Belén Esteban ya no interesa?», pregunta en relación al titular de su última exclusiva. El colaborador responde que no y Conchita señaló que esteba mintiendo.

En ese momento, Kiko Matamoros tuvo algo que decir antes de abandonar el plató muy enfadado: «Tenía esa pregunta y he dicho que iba a decir que no y va a salir que digo la verdad, he propuesto cambiar el texto por ‘interesa menos que antes».

Matamoros enfadado es igual que un simio. Vergonzoso su comportamiento #polibelenymata pic.twitter.com/ZWKRC7GwNy — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 30, 2022

El colaborador se levantó de su asiento y no dudó en dirigirse a la dirección del programa: «Sois unos fenómenos», señaló con ironía. «Tenéis unos huevazos… tenéis unas pelotas», continuó diciendo mientras abandonaba el plató visiblemente molesto.

Otro de los momentos más tensos de la noche fue protagonizado por Laura Fa. Y todo después de que opinase que Kiko Matamoros son una pareja muy descompensada y que eso les podría generar algún problema. Unas palabras que no sentaron nada bien al colaborador.

«Se acabó», se escuchaba gritar a Matamoros mientras se quitaba el micrófono y abandonaba el plató. El colaborador regresó al plató lanzando algún insulto a su compañera, lo que provocó la ira de la periodista. «Oye, los insultos que sean los justos. Yo puedo opinar lo que me da la gana. Me estás insultando y me estás faltando al respeto», le dijo.

Finalmente Kiko regresó a su silla de entrevistado después de que Belén Esteban pidiera reconducir el programa: «¿Podemos seguir con el polígrafo, que para eso he venido?». A pesar de que accedió a continuar con la entrevista, las malas caras y reproches entre él y Laura Fa continuaron hasta el final del programa.