‘Tu cara me suena’ no regresará todavía este viernes 7 de enero, sino que tendrá que esperar como mínimo hasta la siguiente semana para que se pueda ver la gala 8. El talent show musical de Antena 3 empezó unas vacaciones el 17 de diciembre, que se emitió la gala 7, y todavía permanece en ellas. Parecía ser hoy cuando retornase el programa, pero la cadena ha decidido que, en vez de emitirse la octava entrega, se hiciese una selección de mejores momentos. Hasta el 14 de enero no habrá nuevo capítulo por el momento, a no ser que se aplace más tiempo.

Esta novena temporada del concurso se empezó a emitir el 5 de noviembre y obtuvo buenos resultados de audiencia con un 23,7% de cuota de pantalla y 2.749.000 espectadores. Las semanas siguientes bajó un poco, pero se ha mantenido en una media de 20% y con más de 2.000.000 de seguidores. La última gala emitida fue la menos vista por el público y se debe a que coincidió con la emisión de la gran final de ‘Got Talent’ en Telecinco.

El talent show que es presentado por Manel Fuentes decidió darse un descanso ya antes de Navidad, por lo que durante la noche del viernes 24 de diciembre y viernes 31 de diciembre no hubo gala, sino que la cadena de Atresmedia ofertó su programación especial navideña de Nochebuena y Nochevieja dando así también un descanso a los jueces del programa Lolita Flores, Chenoa, Carlos Latre y Àngel Llàcer.

Sin embargo, Antena 3 no se lo pensó dos veces y dio comienzo al año 2022 con el ‘Concierto de Año Nuevo’ que fue organizado por Manel Fuentes y los concursantes de esta temporada. Esto supuso que la cadena volviese a comenzar un nuevo año con buenos datos de audiencia. El público de ‘Tu cara me suena’ ya tiene ganas de que se emita la octava gala y poder así ver las nuevas actuaciones en una temporada donde hay claros favoritos: NIA y Blas Cantó.