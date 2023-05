‘Tu cara me suena’: ¿A qué artistas (y canciones) imitarán los concursantes de la Gala 8?

Este viernes, a partir de las 22:00 horas en Antena 3, disfrutaremos de la Gala 8 de la décima edición de Tu cara me suena. Los espectadores y seguidores del programa van a tener la oportunidad de disfrutar una entrega que, desde luego, va a marcar un antes y un después en muchísimos sentidos.

El pasado viernes 12 de mayo pudimos ver la Gala 7 en Antena 3 y fuimos testigos de cómo, una vez más, Andrea Guasch se alzaba con la victoria tras una perfecta imitación de Ariana Grande junto a Famous, que imitó a The Weeknd. A pesar de todo, la joven quiso entregar a su compañera Susi Caramelo los 3.000 euros del premio. Esta noche, ¿quién se los llevará? Por el momento, ¡estas son las actuaciones que veremos!

¿Qué artistas imitarán en la Gala 8 de Tu cara me suena 10 y con qué canciones?

Andrea Guasch – Great balls of fire, de Jerry Lee Lewis Susi Caramelo – Bailo, bailo, de Rafaella Carrà Miriam Rodríguez – Rehab, de Amy Winehouse Agustín Jiménez – Mi casita de papel, de Topolino Radio Orquesta Jadel – Versace on the floor, de Bruno Mars Anne Igartiburu – Un año más, de Ana Torroja Josie – BZRP Music Sessions #51, de Villano Antillano y Bizarrap Merche – El Moreno, de Isabel Pantoja Alfred García y Marina Carmona – Breaking Free, de Troy & Gabriella (High School Musical) Diego Arroyo – Candy, de Robbie Williams

Tras la ausencia de Merche en la pasada gala, ahora sí que contaremos con ella. Por lo tanto, será muy especial volver a verla sobre el escenario de Tu cara me suena. Además, contaremos con un invitado de lujo, como es Diego Arroyo, que nos regalará una actuación absolutamente mágica, imitando a Robbie Williams. No te pierdas la emisión de la Gala 8 de Tu cara me suena esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.