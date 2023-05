‘Tu cara me suena’: ¿A qué artistas (y canciones) imitarán los concursantes de la Gala 7?

Este viernes, a partir de las 22:00 horas en Antena 3, tendremos la oportunidad de disfrutar de la Gala 7 de Tu cara me suena. Por lo tanto, los espectadores podrán ver un nuevo programa en el que los concursantes mostrarán lo mejor de sí mismos. ¡Nos van a regalar actuaciones que serán difíciles de olvidar!

Tras la Gala 6 del pasado viernes 5 de mayo, en la que resultó ganadora Miriam Rodríguez tras una perfecta imitación de Adele, es el momento de conocer quién es el nuevo vencedor. Esta noche, en la Gala 7, veremos quién se hace con los 3.000 euros para realizar una donación a la asociación que ellos deseen. ¡Estas son las actuaciones!

¡’Tu Cara Me Suena’ vive su gala más competitiva de la edición! 💥 🎤 Así ha sido #TCMS6 en #ATRESplayer y el próximo en #ATRESplayerPREMIUM. https://t.co/9Jp1AMKlQz — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) May 5, 2023

¿Qué artistas imitarán en la Gala 7 de Tu cara me suena 10 y con qué canciones?

Miriam Rodríguez: Miénteme, de TINI Susi Caramelo: Ay mamá, de Rigoberta Bandini Alfred García: Why, de Annie Lennox Agustín Jiménez y Belinda Washington: El Noa Noa, de Bertín Osborne y Massiel Jadel: Come fly with me, de Frank Sinatra Anne Igartiburu: Karma Chameleon, de Boy George Josie: O tren, de Andrés do Barro Andrea Guasch y Famous: Save your tears, de Ariana Grande y The Weeknd Dani Muriel: As it was, de Harry Styles

En esta ocasión, no veremos la actuación de Merche ya que se ausenta de la Gala 7 por cuestiones personales. A pesar de todo, sí que contaremos con 8 actuaciones de ensueño, sumada a la del invitado estrella: el actor Dani Muriel, que se meterá en la piel del artista británico Harry Styles. No te pierdas la nueva gala de Tu cara me suena esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.