‘Tu cara me suena’: Miriam Rodríguez gana la Gala 6 con un resultado muy ajustado

No es ningún secreto que Tu cara me suena, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión más exitosos de todo el planeta. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 5 de mayo tuvimos la oportunidad de disfrutar de una Gala 6 que, desde luego, superó todas las expectativas.

El primer concursante de Tu cara me suena en pisar el escenario fue, precisamente, el ganador del anterior programa: Jadel. El artista canario tenía que imitar a Seguridad Social con uno de sus clásicos, Quiero tener tu presencia. El segundo participante fue Josie, que no dejó indiferente a nadie con su imitación de Bunbury en Lady Blue.

Una de las grandes favoritas de esta edición de Tu cara me suena, Andrea Guasch, tuvo un gran reto como era meterse en la piel de Dua Lipa en Physical. ¡Fue verdaderamente complicado! Todo ello mientras Agustín Jiménez volvió a sorprender a la audiencia con Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop), de Scatman John.

La quinta actuación de la noche tuvo como protagonista a Merche, que tenía que imitar a Mocedades con una canción que marcó a una época: Secretaria. Acto seguido, Susi Caramelo se subió al escenario con Aníbal Gómez, con quien pudo imitar a Enrique y Ana con la canción Baila con el hula hop.

Alfred García fue uno de los artistas que más sorprendió en esta Gala 5 de Tu cara me suena, ya que hizo una imitación absolutamente formidable de Stephen Sanchez en Until I found you. Anne Igartiburu tuvo la oportunidad de traer a un amigo al programa por lo que, para imitar a Álex y Christina con ¡Chas! Y aparezco a tu lado, contó con Luis Larrodera.

La última en actuar, en cuanto a concursantes de esta edición se refiere, fue Miriam Rodríguez. La gallega pudo cumplir un sueño como era imitar a Adele, y lo hizo excepcionalmente bien. ¡Fue espectacular! La invitada de esta Gala 6 fue nada más y nada menos que Laura Gallego, que no dudó en meterse en la piel de Laura Pausini con En cambio no.

Seguidamente, pudimos conocer las votaciones tanto del jurado como del público. Tras sumar todos los puntos, fuimos testigos de cómo la medalla de bronce estaba clara: Anne Igartiburu y Luis Larrodera, con 19 puntos. La primera y segunda posición estuvieron bastante reñidas, y es que Miriam Rodríguez y Alfred García obtuvieron el mismo número de puntos, que eran 23. Él consiguió el 12 del jurado y el 11 del público, mientras que la gallega fue exactamente al revés. Como pesa más la votación del público, ¡Miriam se convirtió en la ganadora de la Gala 6!

¿Qué artistas imitarán en la Gala 7 de Tu cara me suena 10?

Tras saber que la gallega se convertía en la flamante ganadora de esta entrega, llegó el turno de pasar por el pulsador. Susi Caramelo descubrió que tendrá que meterse en la piel de Rigoberta Bandini, mientras que Agustín Jiménez podrá traer a un amigo para imitar a Massiel y Bertín Osborne.

Josie tendrá la oportunidad de ser, por una noche, Andrés Do Barro mientras que Andrea Guasch también podrá traer a un amigo, en esta ocasión para imitar a The Weeknd y a Ariana Grande. ¡Estamos seguros de que nos sorprenderá! Merche, por su parte, será Isabel Pantoja por una noche mientras que Anne Igartiburu tendrá que imitar a Boy George.

Miriam Rodríguez se alegró mucho cuando supo que tendrá que imitar a TINI. Debemos tener en cuenta que Alfred García iba a imitar a Frank Sinatra pero Jadel, que obtuvo la casilla de “te lo robo”, quiso quedarse con este artista. Al volver a pasar por el pulsador, el catalán obtuvo a Annie Lennox. ¡Qué ganas de disfrutar de la Gala 7 de Tu cara me suena!