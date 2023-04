Tu cara me suena, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 28 de abril pudimos disfrutar de una Gala 5 sencillamente espectacular. ¡Qué grandes actuaciones nos regalaron los concursantes de la décima edición!

Debemos tener en cuenta que la primera en pasar por el “clonador” fue nada más y nada menos que Miriam Rodríguez, que tenía como reto meterse en la piel de Vicky Larraz en Olé Olé con la canción Voy a mil. El siguiente en aparecer por el escenario del programa de Antena 3 fue Agustín Jiménez, que tuvo que imitar a El Fary con la canción Carabirubi.

La tercera actuación de la noche fue la de Jadel. El artista tuvo la oportunidad de cumplir un gran sueño, como era ser, por una noche, Luis Miguel con la canción La incondicional. Susi Caramelo no pudo evitar convertirse en una de las protagonistas de la noche, al regalarnos una actuación que será imposible olvidar: Mahna Mahna, de Bip Bappadotta.

La siguiente concursante de Tu cara me suena en pasar por el “clonador” fue Andrea Guasch, que volvió a estar a la altura de lo que esperábamos con una gran actuación de Running up that hill, de Kate Bush. Todo ello mientras Anne Igartiburu tuvo la oportunidad de ser, por una noche, Becky G con el tema Bailé con mi ex.

Josie fue el siguiente concursante en subirse al escenario, y lo hizo para dejarnos a todos sin palabras con su actuación de Lucky, de Britney Spears. Todo ello mientras Merche, por su parte, tuvo la oportunidad de meterse en la piel de Ana Mena para imitarla, junto al propio Abraham Mateo, en la canción Quiero decirte.

Fue el turno de Alfred García. El cantante catalán volvió a estar a la altura de las circunstancias, con una perfecta imitación de Prince en la canción Let’s get crazy. Finalmente, pudimos conocer quién era la invitada de esta Gala 5, que no era otra que Paula Púa. La humorista tuvo la oportunidad de meterse en la piel de Aitana, con la canción ‘En el coche’.

Acto seguido, se dieron a conocer los votos del jurado y del público. Tras contabilizarlos, supimos que la medalla de bronce de esta gala de Tu cara me suena era para Alfred García (18 puntos), la medalla de plata para Andrea Guasch (21 puntos) y, finalmente, la victoria de la noche fue para un excepcional Jadel (22 puntos), que obtuvo el 10 del jurado y el 12 del público.

¿Qué artistas imitarán en la Gala 6 de Tu cara me suena 10?

Tras conocer que el canario consiguió el primer puesto en esta gala, era el momento de pasar por el pulsador. Agustín Jiménez descubrió que la próxima semana tendría que imitar a Scatman John, mientras que Anne Igartiburu tendrá la oportunidad de traer a un amigo para imitar a Alex & Christina.

En cuanto a Josie, no pudo evitar quedarse sin palabras al descubrir que en la Gala 6 será Bunbury, mientras que Miriam Rodríguez se mostró realmente emocionada al descubrir que será Adele. Susi Caramelo también obtuvo la casilla de “trae un amigo”, para imitar a Enrique y Ana.

Merche, por su parte, tendrá la oportunidad de meterse en la piel de Mocedades, mientras que Alfred García será nada más y nada menos que Stephen Sánchez. Andrea Guasch volverá a cumplir un nuevo sueño, en esta ocasión imitando a Dua Lipa. Finalmente Jadel, el ganador de la noche, supo que en la Gala 6 tendrá que imitar a Seguridad Social. ¡Qué ganas de disfrutar de esta nueva entrega la próxima semana!