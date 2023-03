¿Quién es Andrea Guasch, la nueva concursante de ‘Tu cara me suena’?

Quizá haya pasado demasiado tiempo, pero el nombre de Andrea Guasch sonó con fuerza hace muchos años. Era una ‘chica Disney’ y su papel en la mítica serie ‘Cambio de clase’ dio mucho de qué hablar. Interpretaba a Valentina, una de las protagonistas del proyecto. Detrás de ella hay una trayectoria muy importante. Los críticos aseguran que es una gran actriz y que tiene mucho talento. Ahora tiene un reto muy importante: triunfa en ‘Tu cara me suena’.

Andrea ya se ha convertido en una de las grandes protagonistas del concurso de Antena 3. Ha interpretado la mítica canción de Chanel, la representante de España en Eurovisión 2022. Los espectadores se han quedado sin palabras. Ha estado sublime. De momento solo se he emitido un pequeño avance, pero ha sido suficiente. Ha quedado demostrado que la protagonista de ‘Cambio de clase’ ha interpretado la letra de ‘SloMo’ a la perfección. Incluso ha sido capaz de replica el famoso baile.

Andrea conoce a Miley Cyrus

Andrea Guasch está centrada en el mundo del teatro. Algunos de sus proyectos no han tenido la misma repercusión porque van destinados a otro tipo de público. También tiene que ver que no se emiten en horario de máxima audiencia, como la serie que protagonizaba en Disney. Sin embargo, Andrea sigue teniendo un ejercito de fans muy fiel. Ejercito que no olvida que hace años la joven era una actriz muy importante. De hecho llegó a colaborar con la versión alemana de ‘Cambio de clase’.

La concursante de ‘Tu cara me suena’ coincidió con Miley Cyrus y con otras estrellas internacionales como Selena Gómez. Participó en ‘Las olimpiadas Disney’, un evento que en su momento llamó la atención de propios y extraños. Uno de sus proyectos más importantes es un musical llamado Hotel Flamingo. Aquí ha podido demostrar sus dotes como cantante. Ha demostrado que su destreza en el mundo de la interpretación no conoce fronteras. Lo que pocos saben es que hace unos años también fue un rostro conocido por la crónica social.

La artista fue novia de un famoso muy querido

Andrea Guasch llamó la atención la prensa del corazón hace años porque estuvo saliendo con Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio que lamentablemente murió en 2020. Eso sí, Andrea nunca habló de su relación a cambio de dinero. Se dio cuenta de que iba a ser contraproducente. Por aquel entonces ya tenía muchos proyectos en mente y no quería empañarlos con asuntos privados. Según ha salido publicado, su relación con Álex fue idílica. Rompieron, pero nunca tuvieron problemas serios.

Andrea Guasch con otro artista

Es cierto que la popularidad de Andrea ha bajado en los últimos tiempos, pero nadie puede negar que ha participado en series con mucho nombre tales como ‘Hospital Central ‘ o ‘El comisario’. Sin embargo, su gran éxito es su vida personal. Está casada con el músico Rubén Tajuelo, conocido como Rosco. Se conocieron trabajando en la obra de teatro ‘La llamada’. Ambos fueron discretos con su relación, pero después compartieron cómo había sido la boda. “Fue un día lleno de amigos, de playa, con el mar al lado, música. Montamos hasta un casino. Fue un sueño y ahora queremos celebrar una al año”.