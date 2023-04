‘Tu cara me suena’: Andrea Guasch confiesa cómo preparó su histórica imitación de Chanel

Zapeando acogió el pasado viernes la visita de Andrea Guasch. La catalana se ha convertido en una de las protagonistas de la nueva temporada de Tu cara me suena, donde ha sorprendido tanto al jurado como al público con su talento, dejando a todos sin palabras en la primera gala.

Durante su visita al programa de La Sexta, la cantante y actriz dio las claves de su imitación Chanel Terrero interpretando SloMo, la canción con la que la catalana representó a España en Eurovisión 2023, obteniendo un merecido tercer puesto.

«Eras ella, impresionante cómo te salió», le comentó Dani Mateo al comienzo del programa, algo que secundaron todos los colaboradores, antes de preguntarle cuánto tiempo se estuvo preparando la actuación de la primera gala del programa.

Así preparó Andrea Guasch la imitación a Chanel para Tu cara me suena: «La llamé para preguntarle por qué no moría» https://t.co/i3w9xayXFI — zapeando (@zapeandola6) March 31, 2023

Por su parte, Andrea Guasch explicó que: «Yo este baile me lo había visto muchas veces porque cuando salió me parecía muy fuerte cómo lo hacía y tengo que decir que hay pasos que yo ya me los sabía». No obstante, no dudó en ponerse en contacto con la artista.

Andrea practicó con Josh, bailarín de Chanel, que además también es no de sus mejores amigos. Y durante los ensayos contó que contactó con la representante de Eurovisión 2022: «Le pregunté por qué no moría y en qué momento respiraba, porque era imposible cantar y bailar a la vez. Me dijo un par de momentos en los que lo hacía para no ahogarse».

Por su parte, tras escuchar sus palabras los colaboradores explicaron algunos de los trucos que Chanel hacía para su actuación en Eurovisión. «Hice todo, como correr cantando», explicó Andrea. «Corría por el Retiro y era la loca del Retiro», bromeó la artista.