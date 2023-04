‘Tu cara me suena’: ¿A qué artistas (y canciones) imitarán los concursantes de la Gala 5?

Una semana más Tu cara me suena regresa a la parrilla televisiva para ofrecer a los espectadores de Antena 3 un nuevo programa del icónico talent de imitaciones. Un show que arrasa edición tras edición y que se ha consagrado como uno de los programas más longevos y queridos de nuestro país.

El pasado viernes 21 de abril pudimos disfrutar de la Gala 4 de la décima temporada de Tu cara me suena. Un programa donde Andrea Guasch se volvió a coronar como la flamante ganadora de la noche al ponerse bajo la piel de Ángela Carrasco. Esta noche, a partir de las 22:00 horas en Antena 3, podremos disfrutar de la Gala 5. Una nueva emisión donde descubriremos quien se alza con el primer puesto. ¡La cosa está que arde!

Ya son como parte de la familia. 🤗 Mañana viernes los vamos a ver en @antena3com. 💜 #TCMS https://t.co/4hd7zSfZ10 pic.twitter.com/3N6lARRPsp — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) April 27, 2023

¿Qué artistas imitarán en la Gala 5 de Tu cara me suena 10 y con qué canciones?

1. Miriam Rodríguez – Voy a mil, de Olé Olé

2. Agustín Jiménez – Carabirubi, de El Fary

3. Jadel – La incondicional, de Luis Miguel

4. Susi Caramelo – Mahna Mahna, de Bip Bippadotta

5. Andrea Guasch – Runing up that hill, de Kate Bush

6. Anne Igartiburu – Bailé con mi ex, de Becky G

7. Josie – Lucky, de Britney Spears

8. Merche y Abraham Mateo – Quiero decirte, de Ana Mena y Abraham Mateo

9. Alfred García – Let’s get crazy, de Prince

10. Paula Púa – En el coche, de Aitana

Lo que está claro es que el programa de esta noche promete no decepcionar a nadie. Nuevos retos para los nueve concursantes de la edición donde tendrán que poner a prueba sus dotes interpretativas con algunas de las grandes estrellas de la música actual. Además, y por si fuera poco, Paula Púa aterriza en Tu cara me suena como la invitada oficial de la noche.