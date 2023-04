‘Tu cara me suena’: Andrea Guasch gana la Gala 4 con una gran imitación de Ángela Carrasco

No es ningún secreto que esta décima temporada de Tu cara me suena no está dejando absolutamente indiferente a nadie. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 21 de abril pudimos disfrutar de la Gala 4 en Antena 3 y, desde luego, una vez más todos los concursantes estuvieron a la altura de lo que esperábamos.

El primer participante en pisar el escenario de la décima temporada de Tu cara me suena fue Alfred García. El catalán ha vuelto a dejar un buen sabor de boca con una imitación, en esta ocasión con Vivir mi vida de Marc Anthony. La siguiente en aparecer en escena fue la ganadora de la Gala 3, Merche, que imitó a Rick Asley en Never gonna give you up.

La tercera concursante en actuar en esta Gala 4 de Tu cara me suena fue Susi Caramelo, quien estrenó la casilla “Duelo”. La humorista tenía que imitar a Rosalía, y lo hizo con la canción Chicken Teriyaki. Jadel fue el siguiente concursante de la noche, y volvió a brillar con luz propia. En esta ocasión, imitando a Jamiroquai con Little L.

La siguiente actuación fue la de Agustín Jiménez, que tenía como reto meterse en la piel de Charles Chaplin en Nonsense song. Josie fue el siguiente en salir al escenario, y no lo hizo solo sino que estuvo acompañado de Natalia Ferviú y Valeria Ros. Los tres imitaron a The Buggles con el mítico tema Video killed the radio star.

Miriam Rodríguez, la otra concursante que se enfrentaba al Duelo y que por tanto tenía que imitar a Rosalía, arrasó con su actuación con Despechá. ¡No dejó indiferente a nadie! Anne Igartiburu fue la siguiente concursante en subirse al escenario y, por una noche, se metió en la piel de Kylie Minogue con la canción The Loco-motion. La encargada de poner el broche de oro a la noche fue Andrea Guasch, que consiguió dejar a todos sin palabras con su imitación de Ángela Carrasco en Quererte a ti.

En esta Gala 4 de Tu cara me suena 10 pudimos disfrutar de la presencia de una nueva invitada. En esta ocasión, la cantante María Parrado aprovechó la oportunidad que se le brindaba para imitar a Olivia Rodrigo, con una de las canciones más exitosas de su carrera: good 4 u. ¡Fue sencillamente espectacular!

A continuación, se dieron a conocer los votos tanto del jurado como del público allí presente. Tras contabilizar todos los puntos, pudimos ver que la medalla de bronce de la Gala 4 se la llevaba Miriam Rodríguez (20 puntos), la medalla de plata era para Josie, Natalia Ferviú y Valeria Ros (22 puntos) mientras que la flamante ganadora de la noche era Andrea Guasch (23 puntos).

¿Qué artistas imitarán en la Gala 5 de Tu cara me suena 10?

Tras saber que Andrea consiguió la victoria, todos los concursantes volvieron a pasar por el pulsador. La primera en conocer a quién imitaría en una semana fue Anne Igartiburu, y descubrió que tendrá que ser, por una noche, Becky G. Agustín Jiménez, por su parte, tendrá que imitar a El Fary.

Lejos de que todo quede ahí, vimos cómo Merche obtuvo la casilla de “Original y copia”, por lo que tendrá que ser Ana Mena y actuar junto a Abraham Mateo. En cuanto a Susi Caramelo, tendrá que imitar a Bip Bippadotta mientras que Alfred García cumplirá un sueño al meterse en la piel de Prince.

Otro concursante que cumplirá un deseo será Jadel, que tendrá que ser Luis Miguel. En cuanto a Miriam Rodríguez, tendrá que imitar a Olé Olé. Josie se quedó sin palabras al descubrir que deberá ser, en tan solo una semana, Britney Spears. Finalmente, la ganadora de la Gala 4 tendrá que imitar a Kate Bush. ¡Vaya gala tan espectacular nos espera el próximo viernes!