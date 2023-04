‘Tu cara me suena’: Merche se convierte en la ganadora de la Gala 3

El pasado viernes 14 de abril pudimos disfrutar de una sorprendente Gala 3 de la décima temporada de Tu cara me suena. Tras el parón por la Semana Santa, en el que se emitió un programa especial de mejores momentos, por fin hemos podido disfrutar de esta tercera entrega de esta edición.

El primer concursante en pisar el escenario fue nada más y nada menos que Agustín Jiménez, que se metió en la piel de DJ Bobo para interpretar Chihuahua, consiguiendo meterse al público en el bolsillo. La siguiente actuación fue la de Jadel, que volvió a brillar con luz propia pero, en esta ocasión, imitando a Manuel Turizo en La Bachata.

La tercera concursante en actuar en esta Gala 3 de la décima edición de Tu cara me suena fue Anne Igartiburu, que tenía un gran reto por delante como era imitar a Pet Shop Boys con Always on my mind. Susi Caramelo fue la siguiente en aparecer en el plató junto a Ladilla Rusa, para interpretar ese KITT y los coches del pasado.

Miriam Rodríguez, por su parte, tenía un importante reto como era meterse en la piel de Cher en una canción tan icónica como es (I can’t get no) satisfaction). Una vez más, ¡consiguió dejarnos completamente sin palabras! Al igual que Josie, que nos trasladó a ese Eurovisión 2022 celebrado en Turín con la imitación de WRS con Llámame.

Andrea Guasch fue la siguiente en actuar, dejándonos un gran sabor de boca con su interpretación de Nothing breaks like a heart de Miley Cyrus. La siguiente en pisar el escenario de Tu cara me suena fue Merche, que consiguió dejar a todos en shock con su gran imitación de Juanita Reina en Lola la Pionera. El encargado de cerrar las actuaciones fue Alfred García, que estuvo sensacional al meterse en la piel del vocalista de The Killers en Human.

En esta Gala 3 pudimos ver sobre el escenario a un invitado muy especial: Octavi Pujades. El actor decidió aceptar la propuesta del programa para imitar a Adam Levine, de Maroon 5, en un medley de dos clásicos de la banda como son Sugar y Moves like Jagger. ¡No dejó indiferente a nadie!

A continuación, se llevaron a cabo las votaciones de la Gala 3 de la décima edición de Tu cara me suena. Tras contabilizar los votos tanto del jurado como del público, supimos que la medalla de bronce de la noche fue para Miriam Rodríguez (21 puntos). La segunda posición fue para Alfred García (22 puntos) mientras que la victoria fue para Merche con un total de 23 puntos.

¿Qué artistas imitarán en la Gala 4 de Tu cara me suena?

Tras saber que la andaluza consiguió la victoria, llegó el turno del pulsador. Por lo tanto, sabríamos qué artistas imitarían la próxima semana. Agustín Jiménez obtuvo a Charles Chaplin mientras que Josie obtuvo la casilla de “Trae dos amigos” para imitar nada más y nada menos que a The Buggles.

Anne Igartiburu tendrá el reto de meterse en la piel de Kylie Minogue mientras que Jadel será Jamiroquai. En esta nueva gala, Andrea Guasch tendrá que meterse en la piel de Ángela Carrasco mientras que Marc Anthony será imitado por Alfred García. Merche, en esta ocasión, será Rick Astley. ¡Espectacular!

Debemos tener en cuenta que dos concursantes obtuvieron la casilla “Duelo”, nueva en esta décima edición. Estamos hablando de Miriam Rodríguez y Susi Caramelo. Las dos tendrán como reto imitar a la misma artista que, en esta ocasión, se trataba de Rosalía. ¡Qué gran gala nos espera el próximo viernes!