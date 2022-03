No es ningún secreto que ‘Tierra amarga’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Atresmedia hizo una apuesta verdaderamente increíble con esta historia que, desde luego, no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

Recientemente pudimos disfrutar del capítulo 67 de ‘Tierra amarga’. Demir, tras averiguar que Müjgan intentó matar a Züleyha, decide presentarse en la casa de Yilmaz. Aunque no se sincera con toda la familia, la doctora sí que lo hace con Fekeli. Yilmaz y Demir, por su parte, llegan a un acuerdo para que este último no denuncie a Müjgan por intento de homicidio.

Aun así, la policía detiene a Müjgan. Por lo tanto, Züleyha tiene que declarar ante el fiscal. Es entonces cuando hace saber que se disparó ella sola, por lo que la doctora se queda en shock. Los padres de Adnan vuelven a verse a escondidas. De esta manera, Yilmaz le pregunta el motivo por el que no ha delatado a su mujer. Lo cierto es que los dos quieren seguir con sus planes de escapar, juntos y con sus hijos, del país.

¿Conseguirán Züleyha y Yilmaz escapar de Çukurova con sus hijos? 😍 Este ha sido nuestro momento favorito de la semana en #TierraAmarga 💜 ¿Y el tuyo? 🤗 Os leemos 🙊 ▶ https://t.co/2FzHys1qtN pic.twitter.com/60dxrJYYXd — Tierra Amarga (@TierraAmarga) March 6, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 68 de ‘Tierra amarga’. De esta manera, vemos cómo Demir se ha acercado al coche de Züleyha para saber a dónde se dirige. Es más, quiere saber si estaba dispuesta a huir. Müjgan, por su parte, decide visitar a Fekeli en la fábrica.

Es entonces cuando le hace saber que Yilmaz está dando un paseo con el hijo que tienen en común. El empresario, en realidad, está esperando a Züleyha en la carretera. La joven no aparece, por lo que Yilmaz automáticamente echa la culpa a Hünkar. No tarda en coger su arma para dirigirse a la mansión, para acabar con la vida de la madre de Demir.

Éste, por su parte, ha conseguido su objetivo: llevar a Züleyha a la casa que comparte con Sevda. Lejos de que todo quede ahí, Demir se ha mostrado de lo más contundente al advertir a su mujer de que no escape junto a sus hijos y Yilmaz porque las consecuencias podrían ser fatales. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.