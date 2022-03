No es ningún secreto que ‘Tierra amarga’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Atresmedia hizo una grandísima apuesta con esta historia que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie.

Recientemente pudimos disfrutar del capítulo 65 de ‘Tierra amarga’. De esta manera tan concreta, observamos cómo Yilmaz está verdaderamente furioso al descubrir, finalmente, que Adnan es su hijo. No puede creer que Züleyha haya sido capaz de ocultarle algo así durante tantísimo tiempo.

Por si fuera poco, el empresario es conocedor de que Hünkar fue la que ideó todo este plan y, por tanto, obligó a Züleyha a casarse con Demir. Lejos de que todo quede ahí, la joven le hace saber algo más: ella no intentó quitarse la vida, sino que fue Müjgan la que la disparó. Yilmaz se ve incapaz de guardar el secreto, por lo que Züleyha amenaza con suicidarse.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 66 de ‘Tierra amarga’. Así pues, vemos cómo Demir acude a la boda de Sabahattin y Jülide. De esta manera, no tarda en dedicar unas precisas palabras a la mujer que le ha acompañado a esta ceremonia. Algo que ha terminado por romper su relación con Hünkar.

Behice está convencida de que Fikret no es, en realidad, sobrino de Fekeli. Y es que está convencida de que está frente a un impostor. Züleyha, a escondidas, no duda un solo segundo en llevar a Adnan a que vea a Yilmaz. La joven, además, hace saber a Gülten que nadie debe saber que Müjgan atentó contra su vida, por lo que tiene que ser un secreto entre las dos.

Lo que no esperaban es que Sermin iba a escuchar la conversación y, además, iba a fingir ante Züleyha que no sabía nada. Hünkar aparece de un momento a otro en la fábrica, con Yilmaz y Fikret. Fekeli no quiere saber el motivo por el que Yilmaz está tan empeñado en hacerse con las acciones de la familia Yaman, pero lo que tiene claro es que no lo permitirá. Demir, por su parte, termina presentándose en el rancho para hacer saber a Müjgan que irá a la cárcel por tratar de acabar con la vida de Züleyha. Y no parará hasta conseguirlo. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.