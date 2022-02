‘Tierra amarga’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a esta espectacular historia.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 64 de ‘Tierra amarga’. De esta manera tan concreta, observamos cómo Müjgan no ha dudado en trazar un plan de lo más maquiavélico. Su objetivo es acabar con Züleyha, pero que parezca que ella ha tratado de quitarse la vida. Todo ello a pesar de que la joven le ha vuelto a jurar que entre ella y Yilmaz no hay absolutamente nada.

Naciye ha acudido a los juzgados para interponer una denuncia contra Hatip. Es entonces cuando hace conocedor al juez de que éste acabó con la vida de Cengaver. Yilmaz no ha dudado un solo segundo en acercarse al hospital para ver a Züleyha. De esta manera, la joven termina haciéndole una confesión por la que su vida cambia para siempre.

Züleyha llora al ver que sus hijos no están en la mansión, Demir no ha perdonado a la joven y sigue castigándola sin ver a Adnan y Leyla 😢 #ElDestinoDeZüleyha https://t.co/zNNmFES1dN — Tierra Amarga (@TierraAmarga) February 24, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 65 de ‘Tierra amarga’. Es entonces cuando Yilmaz no puede evitar sentirse decepcionado y, sobre todo, muy enfadado tras la confesión de Züleyha. Y es que la joven ha terminado diciéndole que Adnan es su hijo. El empresario no le perdona que se lo haya ocultado durante tantos años.

Yilmaz, por su parte, es absolutamente consciente de que Hünkar fue la persona que ideó el plan inicial y obligó a Züleyha a casarse con Demir. Y no solamente eso, sino que también ha sabido que Müjgan fue la que disparó a su amada. El empresario no tiene ni la más remota idea de cómo guardar tantos secretos, y más aún tras la advertencia de Züleyha: si le quita a Adnan, ella se quitará la vida. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.