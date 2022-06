Terelu Campos: su reacción a la «amistad» de Pipi Estrada y Carmen Borrego

En el programa de ‘Sálvame’ del pasado jueves, Terelu Campos ha tenido la oportunidad de ver con sus propios ojos, uno de los momentos más sorprendentes que se han vivido en el plató del programa en los últimos meses. Tras comprobar la complicidad que guardan entre sí, su hermana Carmen Borrego y Pipi Estrada, la presentadora sin aparentes ganas de hablar, se ha mostrado muy tajante y escueta al respecto: “No tengo nada que decir”.

A continuación, se mostró incómoda tras el visionado del vídeo, que sus compañeros prepararon con el fin de contextualizar lo que ocurrió en el programa. La presentadora no quiso pronunciarse acerca de su expareja, Pipi Estrada, sobre el que simplemente confesó: “No voy a hablar de esa persona”, respondía tajantemente. En cuanto a la actitud que tuvo su hermana, la colaboradora de ‘Viva la vida’ comentó: “Que cada uno actúe en consecuencia”, dejando claro que no la hizo ninguna gracia el acercamiento de su hermana a la que un día fue su pareja.

Carmen Borrego y Pipi Estrada se ríen, hacen bromas y se muestran muy cómplices en plató https://t.co/sKcyv9GoVY — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 2, 2022

Asimismo, Terelu Campos quiso dejar claro en todo momento lo que opinaba acerca del comportamiento de su hermana, a lo que en vez de dirigirse a ella directamente, se limitó a responder de forma abierta: “No hagas lo que no te gustaría que te hicieran”. Sin embargo, esta no sería la única traición que habría recibido por parte de Carmen Borrego, y es que no la comunicaron que su madre, María Teresa Campos, iba a hacer una entrevista con Kiko Hernández: “No me hubiera importado que me comunicaran que se iba a hacer esa entrevista”.

A raíz del tema, asegura que la única intención que tiene cuando ambas hermanas hablan de su madre o cuando ella habla públicamente, es protegerla en todo momento: “Yo no intento gobernar a mi madre, solo intento protegerla”. De igual manera, la presentadora ha explicado que no tiene ningún tipo de problema en que Kiko Hernández no le informara, ya que considera que es algo que tendría que haber hecho su hermana, lo que la ubica como única responsable.