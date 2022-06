Kiko Hernández se muestra contundente con Terelu Campos: «A mí no me grites»

Kiko Hernández ha estallado contra Terelu Campos tras conocerse su malestar por la conversación intima que mantuvo con su madre. Y todo por la entrevista que María Teresa Campos concedió al colaborador para la revista ‘Diez Minutos’.

Desde el primer momento, Carmen Borrego supo la existencia de esta entrevista, sin embargo, su hermana lo conoció cuando ya estaba hecha. La hija menor de las Campos no ha hablado del tema con ella. «Yo pensé que lo sabía y en cualquier caso si no lo sabe no pasa nada», comenta la tertuliana.

Kiko Hernández ha confirmado la versión de la colaboradora y añade que Terelu Campos se quedó muy sorprendida y asegura que sí está molesta. La propia malagueña dijo que a su hermana «no le gusta que haga una entrevista porque dice que somos de ‘Lecturas’» dado que la única que tiene ese contrato con la revista es ella.

Kiko Hernández advierte a Terelu tras salir a la luz que está «molesta» por la entrevista de su madre: «A mí no me grites» #yoveosálvame https://t.co/FD5gOajfp6 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 1, 2022

Por un lado, Carmen Borrego quiere evitar problemas familiares por la poca comunicación que tienen las hermanas. Por otro lado, la mayor de las Campos ha escrito al tertuliano para desmentir que ella estuviera molesta, «yo no tenía ni puta idea de la entrevista».

Sin embargo, Kiko Hernández ha reiterado que quien le dice esta situación es María Teresa Campos y asegura que ella juró por su vida que la entrevista se retrasó por la boda del hijo de Carmen Borrego. Además, el colaborador ha advertido a Terelu Campos las malas formas con las que le ha contestado. «A mí no me grites», comenta el tertuliano ya que el mensaje estaba escrito en mayúsculas.

Tras la insistencia de Carmen Alcayde sobre por qué la hija menor de las Campos no cobra como representante, la comunicadora se enfadó y decidió marcharse del plató. La andaluza afirma que ya no puede más y no quiere hablar más del tema de su familia.