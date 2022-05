Carmen Borrego abandona el plató de ‘Sálvame’ tras esta información de Kiko Hernández

Carmen Borrego ha abandonado el plató de ‘Sálvame’ por una información de Kiko Hernández. El colaborador ha irrumpido por sorpresa en el magazine para lanzar una bomba que afecta a su compañera.

La andaluza lleva unas semanas complicadas. Tras la llegada de Pipi Estrada al programa, la tertuliana debe enfrentarse a sus declaraciones sobre su hermana y a los preparativos de boda de su hijo. Lo que prometía ser un enlace de ensueño, ahora puede ser todo un desastre a tan solo dos días de su celebración.

Kiko Hernández entró en tromba al plató de ‘Sálvame’ para soltar una bomba sobre la familia Campos. «Yo te digo que esa boda igual no se celebra porque hay alguien que quiere boicotear la boda desde dentro. Si yo tuviera que apostar, te digo que esa boda no se va a celebrar», dijo el madrileño. Ante esta revelación, Carmen Borrego ha abandonado el magazine durante la publicidad.

Kiko Hernández irrumpe por sorpresa en el plató con una información bomba sobre la boda del hijo de Carmen Borrego: “Igual no se celebra”#yoveosálvame

https://t.co/iKNZW9vNET — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 12, 2022

«He visto muchos intentos de abandono… pero lo que he vivido en esta publicidad, hacía tiempo que no lo vivía. Ha aparecido una tercera persona que ha hecho que Carmen explotara, diciendo que se iba de ‘Sálvame’, y que no le vamos a joder la boda de su hijo. Esta persona va a contar la relación que tiene Carmen Borrego con su nuera», ha explicado el tertuliano.

Terelu Campos ha salido en defensa de su hermana visiblemente enfadada. «Yo ya adelanto que, lo que conozco, es una relación estupenda entre mi hermana y su nuera». Tras volver la hija de María Teresa Campos al plató, ha enseñado varias fotografías de su hijo antes de la boda. «Yo entiendo que se filtren cosas de la boda, pero no voy a contribuir a hablar de estas cosas sobre mi hijo, porque no se lo merece», explica la andaluza.

«La boda es de toda la familia, y hay parte de la familia que no es pública. Yo no quiero contribuir a hablar de esto. No estoy enfadada, ¿eh? Pero estoy preocupada. No quiero contribuir a estropear uno de los días más felices de mi vida. Yo ni sé el color del vestido de la novia», finaliza la colaboradora.