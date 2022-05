No es ningún secreto que el regreso de Pipi Estrada a ‘Sálvame’ no ha dejado indiferente a nadie. Y siendo honestos, no es para menos. El que fuera pareja de Terelu Campos durante varios años ha vuelto con muchas ganas de guerra. Tanto es así que, siempre que se le presenta la oportunidad, carga contra todo el clan Campos. Lo que nadie esperaba era el ataque a Alejandra Rubio, algo por lo que Carmen Borrego ha querido alzar la voz.

“Este señor ha hecho siempre lo que le ha dado la gana con mi hermana”, comenzó diciendo la hija de María Teresa Campos. Es entonces cuando añadió lo siguiente: “Me parece tan feo que se ponga a hablar de una niña que, por aquel entonces, tenía 4 años… Lo mínimo que debería hacer es callarse”.

Lejos de que todo quede ahí, Carmen Borrego quiso ir mucho más allá: “Nadie ha hablado aquí de sus hijos, de su hija, de sus novias… Esta familia nunca ha hablado de él”. Tras las continuas declaraciones de Pipi Estrada en diversos programas, la colaboradora de ‘Sálvame’ no ha dudado en aprovechar la ocasión para arremeter contra él.

Carmen Borrego responde a las declaraciones de Pipi Estrada sobre su hermana Terelu Campos 😡 #yoveosálvame https://t.co/PCT0KrHbId — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 9, 2022

“Él único responsable de esa deuda es él, no mi hermana. Lo que tenía que haber hecho en su momento es pagar, así no habría subido la deuda”, aseguró Carmen Borrego. Viendo la oportunidad que tenía para desquitarse, la hija de María Teresa Campos quiso mostrarse de lo más contundente con el que fue pareja de su hermana.

“El problema fundamental de Pipi es que nunca fue leal. Nunca. La relación con mi hermana nunca fue bonita”, reconoció. Además, añadió: “Mi hermana sufrió mucho desde el principio. Vivía constantemente con ansiedad. Es como el fantasma de la ópera”. No tardó en ser aún más clara: “Ha sido la peor relación que ha tenido mi hermana”.

La colaboradora de ‘Sálvame’ no dudó en dar muchos más detalles de ese noviazgo: “El tiempo que vivió con mi hermana vivió fenomenal, y él mismo lo ha reconocido. Hasta tenía un apartamento aparte que pagaba mensualmente”. Pipi Estrada, poco después, reconoció que existía ese apartamento: “Era un picadero, pero Terelu estuvo en él. Cuando comenzamos la relación, lo dejé de usar”. Parece que la guerra no ha hecho más que comenzar.