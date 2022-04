Alejandra Rubio hacía sonar la alarma y levantar el rumor hace unos días acerca de su relación con Carlos Agüera. La hija de Terelu Campos compartía en su perfil de Instagram una foto en la que aparecían dos alianzas y no tardó nada en hacerse eco de la publicación. ¿Podría darle el ‘sí quiero’ la influencer y dar así un paso más en la relación?

«No me voy a casar. Por dentro del anillo pone algo. Carlos me hizo un regalo. Es una alianza que él me quería regalar y que lleváramos una alianza los dos y me parece genial», ha contado la sobrina de Carmen Borrego en ‘Viva la vida’, que después ha añadido: «Me lo iba a hacer por San Valentín, pero no habíamos bajado a Málaga, es de la joyería de sus padres. Lleva el apellido de él y la fecha por dentro».

Alejandra Rubio aclara los rumores de boda 👰💥 #VivaLaVida501 https://t.co/UijtI0NNUY — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) April 17, 2022

La nieta de María Teresa Campos no contempla una boda “a corto plazo”, pero sí que estaría dispuesta a pasar por el altar más adelante. Incluso ya ha pensado dónde quiere que sea, siendo el destino Málaga y una boda isla paradisíaca para la boda de miel. También ha tenido tiempo para pensar en los invitados y ha dejado claro que todos sus compañeros de ‘Viva la vida’ están más que invitados.

Alejandra Rubio ha vuelto a recuperar la sonrisa junto a Carlos Agüera, después de haberla perdido tras su ruptura con Álvaro Lobo. La pareja va tan en serio que así lo demostró el joven el 14 de febrero apareciendo en el plató de ‘Viva la vida’ con un ramo de flores. Es más, ya viven juntos.

«Carlos es una bellísima persona, es un niño de una familia cómoda de Málaga y que está haciendo un esfuerzo con el trabajo que está realizando, es un trabajo muy duro e ingrato, lo voy a dejar así. Se me encoge un poquito el cuerpo», dijo su suegra Terelu acerca de su yerno. La familia de ella parece estar encantada con su pareja y, si sigue todo bien, la boda en Málaga podría no tardar en llegar.