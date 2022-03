Todo sucedió el pasado fin de semana, momento en el que se reveló en ‘Viva la vida’ que el verdadero motivo del distanciamiento de Terelu Campos con Makoke se debe a un enfrentamiento que tuvo esta última con Alejandra Rubio. Las dos protagonistas de ese altercado llevaban mucho tiempo sin verse y no coincidían en el programa desde navidades. Pero, el pasado domingo 27 de marzo, han vuelto a verse las caras.

La última discusión entre ambas tuvo lugar el pasado 31 de julio de 2021 y, desde entonces, Alejandra Rubio y Makoke solo se han visto una vez. Dicho encuentro tuvo lugar a finales de año y, por lo que parece, todo fue bastante cordial. “Coincidimos en el coche de producción y me presentó a su novio”, explicaba la ex de Matamoros.

Los caminos de Makoke y Alejandra Rubio se han vuelto a cruzar! Vuelve a ver el programa completo de #VivaLaVida494 de ayer 👏📺

https://t.co/pWTRxHnPyT — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 28, 2022

Sin embargo, aunque en un principio se han tratado con respecto y sin ánimos de calentar más la situación, al final demostraron que todavía tienen muchas cuentas pendientes. Por su parte, Makoke ha asegurado que aquel 31 de julio, justo después de la discusión, ella entró a plató y pidió disculpas a Alejandra. Pero, la hija de Terelu no ha tenido problemas en señalar que ella no recuerda dicho momento.

“Yo creo que no lo hiciste, pero no quiero entrar a discutir”, aseguraba Rubio. Asimismo, Alejandra Rubio quiso dejar claro que hubo un malentendido y que ella no quiso herir a Makoke y a su hija en ningún momento. “Tú malinterpretaste una cosa que dije yo. Si tú crees que Kiko va a insultar a tu hija (Anita) y yo lo voy a defender, estás muy equivocada”, le dijo.

Unas palabras que Makoke justificó señalando que dicho día estaba “un poco saturada y crispada” y que lo pagó con ella. Fue entonces que, tras ver que aún quedaban cosas pendientes, Emma García hizo una apreciación. “Esto no está zanjado”, añadió la presentadora.

«Yo le pedí disculpas, y entiendo que su madre se enfadara, es lógico. Pero que ella defendiera unas palabras malsonantes…», volvía a reiterar Makoke. Palabras a las que Alejandra continuó insistiendo en que ella nunca se ha metido en ningún conflicto entre padre e hija. Y es que, aunque ambas dejaron claro su intento de hacer paz, lo que Makoke no puede obviar ha sido el hecho de que Terelu Campos sí se ha distanciado de ella.