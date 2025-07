First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías está dando a Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado miércoles 16 de julio, en la nueva entrega de First Dates Summer Resort, pudimos conocer a Sirey, una striper y estudiante de 29 años que llegaba desde Colombia, aunque llevaba varios años viviendo en Barcelona. La comensal no tardó en reconocer a Carlos Sobera que estaba casada: «Tenemos una relación abierta». Y añadió: «Mi esposo quería abrirla y, aunque al principio dije que no, vi que era una necesidad de mi marido y quise acompañarle». Su objetivo era encontrar a una perfecta para poder culminar, de una vez por todas, esa apertura de su matrimonio.

«Me da igual si es chica o chico. Soy demisexual, me gusta conectar con la persona», explicó Sirey. Su cita para esa noche era Verónica, una camarera de 21 años que también era colombiana, aunque afincada en Valencia. Entre otras cuestiones, desveló que tenía muchísimas ganas de experimentar «todos los ámbitos del amor». La primera impresión de ambas fue excepcional. «Me quedé en shock cuando la vi porque pensé que iba a ser un chico, pero quedé fascinada igualmente. Sentí que hubo química», reconoció Verónica. Sirey, por su parte, fue más allá: «Me encantó, hubo feeling». Después de unas primeras palabras en la barra del restaurante, Carlos Sobera decidió acompañarlas hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. No tardaron en sincerarse sobre numerosos aspectos de sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. «Llevo tan sólo 6 meses aquí», explicó Verónica, dejando claro que su intención es quedarse más tiempo en nuestro país.

Poco después, desveló que acababa de romper con su ex pareja por un motivo concreto: no creía en las relaciones a distancia. Sirey era todo lo contrario, puesto que encontró en su marido a su compañero de vida perfecto: «Yo estoy casada en una relación abierta». Como era de esperar, Verónica se quedó descolocada: «¡No me lo puedo creer! Primera vez que me topo con alguien así, pero yo quiero experimentar. Estoy abierta a todo».

En un momento de la velada, la colombiana afincada en Barcelona reconoció que acudir a locales de swingers era una de sus grandes pasiones: «Voy mucho a este ambiente libera, es una locura. Si vas, te va a encantar y no vas a querer salir». Verónica estaba fascinada: «Me encanta, quiero conocer más de ese mundo en el que ella está».

En la recta final de su cita, el equipo de First Dates invitó a ambas al reservado del programa. Fue entonces cuando tuvieron la oportunidad de acercarse mucho más. Sirey sorprendió a su cita con un baile erótico, donde acabó sin la parte de arriba del bikini. En la decisión final, las dos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita fuera de las cámaras del restaurante más famoso de la televisión.