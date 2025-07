No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia. A pesar de todo, no todos los días tenemos la oportunidad de ver un nuevo episodio en La 1 de Televisión Española, y todo como consecuencia de las diversas decisiones que toma RTVE respecto a su emisión. De hecho, este jueves 17 de julio, la cadena pública ha optado por cancelar la emisión del capítulo 637 de La Promesa para hoy. Una vez más, priorizará no solamente la emisión de una nueva etapa del Tour de Francia, sino que emitirán doble capítulo de Valle Salvaje. Un nuevo movimiento que ha indignado a los seguidores de esta ficción diaria.

Tanto es así que, a través de X (antes conocido como Twitter), muchos de ellos han decidido mostrar su disconformidad con esta decisión de RTVE. «El hartazgo con la programación», «¿Otra vez?», «Más de lo mismo» o «Esta gente de RTVE no tiene nombre. Se merecen que dejemos de ver La Promesa para siempre», son algunos de los tantos comentarios que se pueden leer en la mencionada red social. Es un hecho que esta serie diaria, a pesar del enorme éxito que está cosechando, se está convirtiendo en el objetivo directo de la cadena pública a la hora de prescindir de su emisión. Por el momento, las audiencias de esta serie diaria no están sufriendo mucho las consecuencias de estas decisiones drásticas por parte de la cadena. Aun así, es evidente que sus seguidores están cada vez más hartos de estos repentinos movimientos, en los que se prefiere emitir una doble entrega de Valle Salvaje y no de La Promesa.

¿Qué pasó en el capítulo 636 de La Promesa que se emitió ayer, miércoles 16 de julio?

Los espectadores de esta serie diaria pudieron ver cómo Leocadia continúa mostrándose de lo más generosa con la familia. Tanto es así que ha querido regalar un automóvil a Alonso. A pesar de sus esfuerzos, lo cierto es que las presiones del Marqués de Andújar han hecho mella. ¿El motivo? Leocadia no logra que la nobleza invite a su hija Ángela a sus fiestas.

La fiebre de Rafaela, la hija de Adriano y Catalina no remite, a pesar de los remedios que están probando tanto Simona como Candela. Así pues, la joven pareja se ve en la obligación de buscar a un doctor para que ponga solución al malestar de la pequeña. La señora Arcos está muy molesta con el nuevo mayordomo.

Hasta tal punto que ha decidido ayudar a María Fernández, haciendo caso omiso a las órdenes de los señores. Vera y Pía siguen preocupadas al no tener noticias de Lope, mientras que Curro está cada vez más decidido a contar a Ángela toda la verdad sobre la repentina ausencia del cocinero. El joven regresa a palacio, y lo hace comentando que el Capitán de la Mata visitó a los Duques de Carril. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.