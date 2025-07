El pasado miércoles, 16 de julio, los espectadores de Antena 3 fueron testigos de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles. Un encuentro televisivo donde Sonsoles Ónega y todo su equipo recibieron a Raquel Revuelta en el plató. La ex miss España se ha labrado una carrera profesional marcada por el mundo de la moda, pero también ha realizado sus pinitos en el mundo de la televisión como presentadora y actriz. Sin embargo, por diversas circunstancias, la empresaria ha permanecido un tiempo alejada del foco mediático. Ahora, ha regresado a la televisión y lo ha hecho para concederle una entrevista a la periodista de Antena 3.

La popularidad de la empresaria fue tal que, incluso, en su momento, Paco León la imitaba. Una situación que le hacía mucha gracia y que desembocó en una gran amistad entre ambos. «A raíz de hacer alguna colaboración, empecé a formarme y dar clases de interpretación. Me encantaba. Mi problema es que me gusta todo, pero solo se vive una vez y tienes que elegir», ha expresado respecto a su carrera profesional. «No es poca constancia, eso es fundamental. Me gusta mucho vivir», ha añadido.

Como actriz llegó a coincidir con celebridades como Lina Morgan o Mar Flores. «No teníamos mucho tiempo de charlar, pero recuerdo a Lina especialmente cariñosa y con el mismo ‘mood’ dentro y fuera de cámaras», ha expresado. «Con Mar he trabajado juntas en diferentes momentos, no hemos llegado a ser amigas, pero nos hemos respetado», agregó.

Por otro lado, a nivel personal, hace unos días la hija mayor de Raquel Revuelta contrajo matrimonio. Un enlace donde las emociones marcaron toda la jornada. Sin embargo, la ausencia más notable de la boda fue la del padre de la novia, pues falleció hace cinco años tras una operación de corazón.

«A su padre no le gustaba que hablaran de él, pero estaba muy presente todo el rato, cada hora y cada instante», ha dicho la modelo. Sin querer entrar en muchos detalles, la invitada ha querido aprovechar su paso por el programa para hablar de la enfermedad de su ex pareja y recordar la importancia de realizarse revisiones médicas.

Raquel Revuelta en ‘Y ahora Sonsoles’: «Quiero pensar que todo tiene un sentido»

«En una de las revisiones cotidianas, le detectan una válvula bicúspide, que se tendría que operar. No era nada urgente ni que le impidiera hacer una vida normal. Él era muy deportista y se fue a hacer maratones a Finlandia y Nueva York», comenzó explicando la empresaria. «Justo antes de pandemia, se somete a esta intervención y por circunstancias desafortunadas, no sale, fallece en la intervención», indica.

«Ha sido muy triste y sobre todo para mis hijos, para todos, pero especialmente para ellos, claro», confesó conteniendo las lágrimas. «Esto es como cualquier duelo, es muy doloroso, por el que pasa por diferentes etapas», agrega. «Es duro, pero hay que pasarlas y terminas por la aceptación. Quiero pensar que todo tiene un sentido y que algún día entenderemos el porqué, aún no lo hemos entendido», sentencia.