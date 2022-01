Carmen Borrego se ha convertido en protagonista de la prensa del corazón en los últimos días. Y es que en el programa ‘Viva la vida’ se confirmó que la colaboradora de ‘Sálvame’ y Terelu Campos se habían reconciliado. Por si fuera poco, también se llevó a cabo esa esperada conversación con su sobrina Alejandra Rubio.

En su regreso a ‘Sálvame’, Carmen Borrego se ha mostrado de lo más emocionada al compartir esta noticia que tanta felicidad le brindaba. “Fue la primera sorpresa que me llevo a los 10 minutos de empezar el año, un mensaje de Alejandra. No me lo esperaba”, reconoció la colaboradora de televisión. Además, aseguró que “lo que me importa de este momento es el mensaje”.

Y es que Alejandra Rubio, a pesar de las diferencias durante todos estos meses, quiso desear a su tía un feliz año nuevo. Carmen Borrego reconoció que no tardó en responder a su sobrina a través de otro mensaje: “Igualmente cariño. Espero poder arreglar las cosas contigo, sabes que te quiero mucho”.

Este precioso momento protagonizado entre tía y sobrina ha sido comentado por los colaboradores de ‘Sálvame’. Entre ellos se encontraba Kiko Hernández, a quien le parecía muy bien esta reconciliación aunque deseaba que no todo quedase en estas fechas. De esta manera, dejaba caer que Alejandra Rubio había dado este paso solamente porque era Navidad y que, después, iba a seguir criticando a su tía en el programa ‘Viva la vida’.

“Ahora no es la niña de la curva, es la niña de la Navidad”, aseguró Kiko Hernández en directo. Carmen Borrego, al escuchar las palabras de su compañero y amigo, no ha dudado un solo segundo en pararle los pies de una manera contundente: “No voy a permitir que nadie manche algo que es bonito para mí”.

Por si fuera poco, la hija de María Teresa Campos añadió que “si algo hay que tener en la vida es que hay que saber avanzar. Si te quedas siempre en lo malo, mal asunto”. Kiko Hernández se quedó completamente en shock al escuchar a su compañera tras haber defendido públicamente a su sobrina. ¡Pero no todo queda ahí! La hermana de Terelu Campos fue tajante al ver la reacción de su compañero: “Mi intención es no continuar con este problema”. ¡Y lo está cumpliendo!