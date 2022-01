Terelu Campos no ha podido contener las lágrimas tras hacer balance de este 2021. La colaboradora se ha derrumbado en directo al recordar el año tan duro que ha vivido. En ese recordatorio se encontraba su gran amiga Mila Ximénez, y la hija de María Teresa Campos se ha roto al hablar de ella.

La colaboradora explicó lo duras que están siendo estas Navidades debido a la pandemia y confesaba que no podía estar con su hermana, Carmen Borrego y su cuñado ya que ambos han sido contactos estrechos de positivos en coronavirus.

«Es que son unas fechas complicadas y cuando hay un ser querido que se ha ido recientemente. Todos teníamos ganas de terminar y dejar atrás este año», aseguraba Terelu Campos y apuntaba que el dolor no se va a ir de un plumazo por cambiar de año.

En el primer programa de ‘Viva la Vida’ de este 2022, la colaboradora no ha podido evitar llorar tras hacer balance del año y recordar a Mila Ximénez, fallecida el pasado verano. «Ella en treinta segundos con su sentido del humor y hasta con su mala leche era capaz de levantarte un programa. Echo de menos pelearme con ella, reírme, llorar y reconciliarme la misma noche. Lo que daría yo por seguir teniéndola aquí», comentaba Terelu Campos entre lágrimas.

A través de una publicación en Instagram, la colaboradora ha escrito cuánto echa de menos a su amiga Mila Ximénez. «Me cuesta la vida aceptar que no estás y no te tengo…, solo pido al cielo que siempre estés a mi lado y me protejas y me quieras como yo te he amado y te amo. Dios sabe que lo intento, pero mi corazón sigue roto. ¡Te quiero hasta el infinito y más allá! Cuídame porque te necesito…», sentenciaba la hija de María Teresa Campos.