Kiko Hernández, muy contundente ante las críticas de Carmen Lomana

Las polémicas de la ‘Sálvame Fashion Week’ van a traer cola durante bastante tiempo. Kiko Hernández ha respondido duramente a las críticas de Carmen Lomana que lanzó durante el evento del año en directo.

Los tertulianos del programa han estado repasando los mejores momentos que les ha dado este evento y la valoración de estilistas profesionales que se encontraban en la pasarela. Una de las situaciones más comentadas ha sido la caída de Chelo García Cortés al principio de la gala, pero también se ha visionado algunos comentarios desafortunados de los miembros de jurado.

Este es el caso de Carmen Lomana que, tras la caída de la colaboradora dijo: «Deberían cambiar a los modelos que están mayores». En pleno directo, Samantha Hudson replicó las palabras de la empresaria. «Oye, pero ¿y tú cuántos años tienes?», comentó la actriz con incredulidad. «Yo no tengo, soy de todas las generaciones, incluida la Z», respondía la empresaria de forma esquiva.

Kiko Hernández contesta al desafortunado comentario de Carmen Lomana sobre la caída de Chelo García Cortés: “Lo dice la quinceañera» 💣 #SLVMFashionWeek https://t.co/QVIvEJEREu — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 26, 2022

En medio del debate entre tertulianos sobre cómo se sentían tras subir a la pasarela, Kiko Hernández ha querido contestar en directo a la leonesa tras su desafortunado comentario sobre Chelo García Cortés. «He escuchado un comentario de la jovencita Carmen Lomana que dice que claro que igual hay que cambiar los modelos que ya están muy mayores que se caen y se fractura», aseguró el madrileño visiblemente enfadado mirando a cámara.

«Lo dice la quinceañera, la quinceañera que ayer no era capaz de votar a los de atrás porque el cuello no le daba, solo podía criticar a los de la derecha», finaliza el colaborador. La empresaria por el momento no ha respondido. Sin embargo, durante la producción de la ‘Sálvame Fashion Week’, se mostró encantada de formar parte de este programa especial.