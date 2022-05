Pipi Estrada se pronuncia en ‘Sálvame’ sobre uno de sus mayores secretos

En el programa del pasado martes, ‘Sálvame’ destapó uno de los secretos más ocultos de uno de sus colaboradores, Pipi Estrada. Aunque, el propio presentador, Jorge Javier Vázquez, ha revelado que según le comunicaba dirección habría otro colaborador que tendría el mismo hobby que el periodista.

En un primer instante se mostraba nervioso, ante el desconocimiento de la información que iba a revelar el programa. Sin embargo, cuando el presentador dejó caer que este hobby se trataba de que el colaborador frecuentaba locales de intercambio de parejas, pareció incluso no molestarse.

Después de que el mismo lo confesara a sus compañeros, ha continuado explicando las razones por las que empezó a frecuentar ese tipo de locales: “El último año con Miriam no estábamos bien y no teníamos relación carnal. Yo necesito ese tipo de relación, soy muy activo”, argumentaba el ex de Miriam Sánchez.

El secreto más íntimo de Pipi Estrada al descubierto: frecuenta locales de intercambio de parejas#yoveosálvame

https://t.co/hxPu3bBKnm — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 17, 2022

En el transcurso de su explicación, Pipi Estrada presumió de: “Soy el único hombre que entra solo en ese local de intercambio de parejas”, ya que el dueño sería un gran amigo suyo, y con él hacía una excepción. Seguidamente, Jorge Javier Vázquez indignado le replicaba: “Pues me parece muy mal que entres solo, las normas son que vayan parejas, por mucho enchufe que tengas”. En su defensa, el periodista ha hecho un alegato a favor de este tipo de locales, en los que asegura: “En este local divertido la cultura es mucho más sana que en una discoteca”.

Unas palabras con las que el presentador catalán no estaría para nada de acuerdo: “Tú utilizabas este local como una discoteca para ir a tiro hecho”, le recriminaba. En lo que se estaba convirtiendo en un cruce de argumentos, Kiko Hernández quiso preguntar a su compañero por si existen las normas en ese tipo de locales: “Si tú vas solo y allí van matrimonios, ahí sobra uno”, a lo que el propio Pipi Estrada le contestó: “En mi caso no, ha habido momentos en los que he estado con tres mujeres y los maridos mirando”