Jorge Javier Vázquez confiesa cuántos kilos ha perdido en estos meses y cómo

Jorge Javier Vázquez se ha convertido en uno de los presentadores televisivos más conocidos de la pequeña pantalla. El haber estado años frente a las cámaras ha influido en que su cambio físico haya sido notado por los espectadores que lo siguen diariamente.

De hecho, ha sido el propio Jorge Javier Vázquez quien ha admitido que lleva años cuidándose para lucir un cuerpo de diez. Una dieta de la que ha tenido resultados de lo más fructíferos y de la que ha querido hablar un poco. Declaraciones donde ha señalado que siempre ha habido tentaciones por el camino, pero que no le ha costado mucho seguir su nuevo estilo alimenticio.

«Llevo haciendo la dieta de Pronokal muchos años, aunque para mí no es una dieta, es un estilo de vida saludable y no me cuesta nada seguir con lo que me dicen. Sus productos me solucionan mucho», confesó recientemente ante las cámaras. Unas palabras con las que el presentador aportó su punto de vista ante el cambio que ha experimentado al mejorar su alimentación.

«Me sobraban un montón de kilos, empecé con ellos y me quedé muy bien y, ahora, lo que quiero es afinarme para estar este verano como nunca», reconoció. Pero, eso no es todo, ya que el conductor de ‘Sálvame’ ha resuelto la incógnita que siempre dejaba en el aire respecto a sus kilos perdidos.

De hecho, y para sorpresa de todos, el presentador explicó que con su dieta ha adelgazado un total de «20 kilos» desde que comenzó. «No es moco de pavo y tiene que renunciar a algo», comentó el catalán. Y es que, lo que está claro es que para llegar al punto en el que se encuentra en la actualidad ha tenido que ser muy perseverante y constante para alcanzar su objetivo.