Carmen Lomana se enfada con ‘Sálvame’ tras esta “encerrona” con Lydia Lozano

‘Sálvame’ se ha vuelto a poner en contacto con Carmen Lomana y esta vez lo ha hecho por un motivo muy diferente. Debido a la realización de la ‘Sálvame Fashion Week’, la colaboradora televisiva tiene la misión de enseñar algunos de los bolsos más icónicos.

Lomana ha conectado en directo para dar la sorpresa de su visita al plató, pero cuando se le ha hecho mención de su enfrentamiento con Lydia Lozano no ha podido evitar mostrarse molesta. «No tengo ningún interés de hablar con ella, de la misma forma que ella no debería tener ninguno, yo nunca he tenido una relación muy estrecha con Lydia», ha señalado.

«Llamaste a amigos míos para ponerme verde, le comiste la oreja durante una hora a Miguel Frigenti para comerle la oreja», le acusó a la periodista. Ambas mantuvieron un intercambio de palabras de lo más tenso, llegando Lydia a ser muy directa con ella. «Carmen Lomana puede venir aquí con todos sus bolsos y yo calladita, no te preocupes que tengo la misma educación que tú», le respondió.

Eso sí, cuando le han dicho a la colaboradora que le pida perdón, se ha negado. «Yo no voy a pedir perdón porque no he hecho nada malo», agregó. Posteriormente, tras la llegada de Carmen Lomana al plató de ‘Sálvame’, la encargada de abrirle la puerta no fue otra que Lydia. «Buenas tardes, señora Lomana», le saludó. Rápidamente, la coleccionista de moda le recalcó que nunca ha dudado que «eras educada».

Ambas protagonistas dejaron muy claro que no quieren ningún conflicto. Por ello, apostaron por tomar su reencuentro de la forma más profesional posible y recordando cómo se conocieron por primera vez. Sin duda, un momento de lo más tenso en el plató de Telecinco.