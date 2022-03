El pasado sábado 12 de marzo Telecinco emitió un nuevo programa de ‘Mi casa es la tuya’, encuentro televisivo presentado por Bertín Osborne y que contó con las Campos como invitadas especiales. Entre otros temas, uno de los que no pasó desapercibido fue el objetivo de María Teresa Campos de querer volver a la televisión, una propuesta que volvió a recalcar.

Y no lo hizo solo ella, sino que Terelu Campos y Carmen Borrego reconocieron que estaban «pico y pala» a ver si lo conseguían. Fue entonces cuando sus hijas opinaron que su madre tenía un problema muy común de la gente de su generación, no tener hobbies. De hecho, tal y como señalaron, el haber dedicado toda su vida a trabajar ha hecho de su generación que sea este el ámbito que más les guste.

“De mi madre aprendí la naturalidad en televisión”, Carmen Borrego. #MiCasaLasCampos pic.twitter.com/4C5kT5m4Mv — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 12, 2022

«Ella sigue siendo respetada, pero… cuando diga esto se va a liar pero, como diría Mila Ximénez, ‘me la pela’. Se han permitido meterla en un saco al que no ha pertenecido nunca. Y ella eso no lo ha digerido. Para ella es impensable que en un programa del corazón hablaran de ella con desprecio», lamentó la presentadora respecto a la polémica del papel cuché.

Además, reconoció que no veía bien a su madre emocionalmente. «La veo muy bajita anímicamente. Su satisfacción ha sido el trabajo, su diversión, su esfuerzo… se resiste a disfrutar, no sabe si no tienen el trabajo. Es una lucha. Ella necesitaría aunque fueran 10 minutos en un programa para decir ‘me siento útil’, estoy segura de que simplemente eso ayudaría», confesó.

Posteriormente, durante una comida que se celebró con toda la familia Campos, fue la propia María Teresa Campos la que comunicó el mensaje que habían dicho sus hijas. Al respecto, la presentadora agregó que, a pesar de su edad, se encuentra muy bien y sin ningún tipo de limitación. «Soy mayor, no tonta», señaló.

“Yo sé que soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta”. María Teresa Campos sobre su deseo de volver a la televisión. #MiCasaLasCampos pic.twitter.com/pR5e8pQWDY — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 12, 2022

«Durante año y medio estuvo entretenida con el canal de YouTube. A mi madre le pones una cámara delante y cambia. Es su vida. Ha sido una persona que ha estado desde los 15 años trabajando y es feliz haciendo cosas. A mí me gusta ver a mi madre feliz. Si puede hacer pequeñas cosas no voy a tirar la toalla», argumentó Carmen Borrego.

De hecho, cabe señalar que se cumple un lustro desde que la comunicadora dejó de presentar ‘Qué tiempo tan feliz’, su último gran proyecto. Desde entonces, ha realizado varias colaboraciones y entrevistas puntuales, así como ‘La Campos móvil’, programa que fue cancelado tras su debut.